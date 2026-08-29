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Fiesta total en el Estadio Nacional: Afición de Motagua celebra su 98 aniversario

El ambientazo que se vive en el estadio Nacional de Tegucigalpa previo al partido entre Motagua y Olancho FC

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 17:34
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Motagua celebra este sábado sus 98 años de historia. El ambientazo que se vive en el estadio Nacional previo al juego ante Olancho FC.

 Fotos: David Romero.
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El estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa será escenario de una fiesta total de los aficionados de Motagua.
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La afición azul está celebrando este sábado los 98 años de existencia del Motagua.
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Este pequeño sorprendió y fue uno de los primeros en llegar a las afueras del estadio acompañado de su familia.
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Los hinchas de Motagua estrenaron este gran telón con la frase "Aquí mandamos nosotros".
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Parte de la manta que extenderán los aficionados de Motagua en el sector de sol norte del estadio Nacional de Honduras.
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"Mi locura y realidad", decía esta camiseta de uno de los integrantes de la barra organizada de Motagua.
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Este señor sorprendió y llamó la atención de los presentes con esta gran águila que tiene tatuada en uno de sus brazos.
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Este aficionado fue captado por el lente de EL HERALDO con un lindo pastel para los 98 años de existencia del mimado.
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Otra de las grandes manta que fue extendida previo a la llegada de los jugadores de Motagua al coloso capitalino.

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Estas guapas famas llevaron sus peluches de águila para apoyar a Motagua en el partido de esta noche ante Olancho FC.
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Giancarlo Sacaza se mostró sorprendido al ver la cantidad de hinchas que los estaban esperando.

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"Buho" Meléndez se detuvo y aprovechó para firmar algunas camisetas de aficionados que querían un recuerdo.
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Este pequeño aficionado logró obtener su fotografía con "Droopy" Gómez, uno de los jugadores extranjeros de Motagua.
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El delantero tico Jonathan Moya fue otro de los futbolistas solicitados por los aficionados de Motagua.
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Olancho FC será el rival de Motagua esta noche. Jerry Bengtson vuelve a verse las caras contra el ciclón azul en Liga Nacional.
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Así luce uno de los bombos de Los Revolucionarios, barra de Motagua.
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