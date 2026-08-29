Fiesta total en el Estadio Nacional: Afición de Motagua celebra su 98 aniversario

Motagua celebra este sábado sus 98 años de historia. El ambientazo que se vive en el estadio Nacional previo al juego ante Olancho FC.
El estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa será escenario de una fiesta total de los aficionados de Motagua.
La afición azul está celebrando este sábado los 98 años de existencia del Motagua.
Este pequeño sorprendió y fue uno de los primeros en llegar a las afueras del estadio acompañado de su familia.
Los hinchas de Motagua estrenaron este gran telón con la frase "Aquí mandamos nosotros".
Parte de la manta que extenderán los aficionados de Motagua en el sector de sol norte del estadio Nacional de Honduras.
"Mi locura y realidad", decía esta camiseta de uno de los integrantes de la barra organizada de Motagua.
Este señor sorprendió y llamó la atención de los presentes con esta gran águila que tiene tatuada en uno de sus brazos.
Este aficionado fue captado por el lente de EL HERALDO con un lindo pastel para los 98 años de existencia del mimado.
Otra de las grandes manta que fue extendida previo a la llegada de los jugadores de Motagua al coloso capitalino.
Estas guapas famas llevaron sus peluches de águila para apoyar a Motagua en el partido de esta noche ante Olancho FC.
Giancarlo Sacaza se mostró sorprendido al ver la cantidad de hinchas que los estaban esperando.
"Buho" Meléndez se detuvo y aprovechó para firmar algunas camisetas de aficionados que querían un recuerdo.
Este pequeño aficionado logró obtener su fotografía con "Droopy" Gómez, uno de los jugadores extranjeros de Motagua.
El delantero tico Jonathan Moya fue otro de los futbolistas solicitados por los aficionados de Motagua.
Olancho FC será el rival de Motagua esta noche. Jerry Bengtson vuelve a verse las caras contra el ciclón azul en Liga Nacional.
Así luce uno de los bombos de Los Revolucionarios, barra de Motagua.