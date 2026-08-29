Linda periodista sorprende, tiktoker presente y Marathón sigue encendido en Liga Nacional

Marathón venció a Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Te mostramos las mejores fotos que dejó el partido.
Este aficionado de Marathón fue uno de los primeros en llegar al estadio Roberto Suazo Córdova.
El presidente de Génesis PN, Gustavo Sánchez, estuvo acompañado de sus familia en el compromiso ante Marathón.
La bella pelinegra que se robó cientos de miradas en la previa del duelo de Liga Nacional.
Miembros de staff de Génesis PN se aseguraron de que la cancha estuviera en perfectas condiciones para el buen desarrollo del compromiso.
La Policía Nacional realizó una oración para que todo se desarrollara con normalidad en esta jornada deportiva.
La bella periodista Shirle Calix llegó preciosa con este lindo outfit.
El tiktoker Bryan La Playa apreció en el listado de jugadores disponibles para enfrentar a Marathón.
Génesis PN saltó a la cancha a los actos protocolarios con este lindo perro.
Los periodistas de HCH y Diario Diez en plena cobertura de este partido entre Génesis PN y Marathón.
Este fue el 11 titular de Marathón: 1-Jonathan Rougier; 16-Natanael Martínez, 4-Javier Rivera, 3-Kenny Bodden, 14-Javier Arriaga; 8-Tomás Sorto, 20-Jonathan Bueso, 10-Damin Ramírez; 22-Carlos Argueta, 11-Nicolás Messiniti, 24-Lester Carcamo (Sub20)
El 11 titular de Génesis: 31-Ronaldo Balanta; 66-Kevin Pérez (Sub20), 44-Manuel Gamboa, 13-Juan Mosquera, 12-Gabriel Araujo; 6-Roger Sanders, 15-Edwin Maldonado, 17-Denilson Núñez, 33-Daniel Meléndez; 9-Elías Alderete, 29-Ángel Alvarado (Sub20)
El partido arrancó a partir de las 3:00 PN bajo un fuerte calor en la ciudad de La Paz.
Ambos equipos contaron con ocasiones de peligro en los primeros minutos del encuentro.
El cuerpo técnico de Génesis PN tuvo que darle agua a los árbitros por el gran calor que estaba sofocando a los protagonistas.
Génesis PN sorprendió y se puso a ganar al minuto 39 del compromiso ante los verdolagas en La Paz.
Gran jugada de Meléndez por la derecha para enviar el centro, la pantalla de Alderete y por atrás apareció Roger Sanders para marcar el 1-0 de los caninos.
La jugada del gol fue revisada por el FVS tras una presunta mano de Alderete antes del remate de Sanders. Tras revisar la acción por varios minutos, la árbitra Merlin Soto confirmó que el tanto del Génesis subía el marcador.
Marathón salió con todo en el segundo tiempo. Javier Arriaga lanzó un tiro libre que se estrelló en la barrera y el balón le cayó a Damin Ramírez, que marcó un golazo al ángulo. La prendió de primera el '10' verdolaga y Balanta solo voló para la foto.
El segundo gol no tardó en llegar. Grosero error de Mosquera tras el pase de Gamboa en la defensa y Jonathan Bueso aprovechó para anotar el segundo de los verdes y firmar la remontada ante Génesis.
Los jugadores verdolagas celebraron con todo el gol que los pone en los primeros puestos de la tabla de posiciones en Honduras.
El portero Jonathan Rougier sufrió un pisotón de un jugador rival y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.
Lamentable: Jonathan Bueso fue retirado del campo por molestias físicas. Se dolía bastante el futbolista que anotó el segundo para la visita.
Minutos antes fue Damín Ramírez el que tuvo que ser atendido. Bajas de peso para en monstruo verde.
El partido finalizó 2-1 a favor de Marathón, que saca tres puntos importantes de visita.