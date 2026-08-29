Belleza, ambiente familiar y seguridad en la previa del Génesis vs Marathón de la jornada 5

La pasión por el fútbol comenzó a sentirse desde temprano antes del pitazo inicial en el estadio Suazo Córdova, donde aficionados de Génesis y Marathón llegaron para vivir una nueva jornada de la Liga Nacional.
Las graderías del Suazo Córdova comenzaron a recibir a los aficionados que acudieron desde temprano para apoyar a sus equipos en el duelo correspondiente a la quinta fecha del torneo Apertura.
El fútbol también se disfruta en familia. Padres llegaron junto a sus hijos para compartir una tarde de emociones y apoyar a sus colores en el estadio paceño.
Niños y adultos compartieron las graderías del estadio de La Paz en una jornada donde la pasión por el fútbol reunió a familias enteras en torno al Génesis vs. Marathón.
La alegría de los aficionados fue protagonista durante la previa del encuentro, mientras las graderías comenzaban a tomar color a la espera del duelo entre Génesis y Marathón.
Una tarde soleada y calurosa acompañó la llegada de los aficionados al Suazo Córdova, quienes desafiaron las altas temperaturas para disfrutar del espectáculo deportivo.
Con camisetas, banderas y mucha ilusión, los seguidores de ambos clubes llegaron al estadio para alentar a sus equipos en una nueva fecha del campeonato hondureño.
La presencia policial marcó la previa del partido, con policías resguardando la jornada para garantiza la seguridad de los aficionados.
La belleza de la mujer hondureña también dijo presente en la previa, como parte del colorido ambiente que rodeó la jornada futbolística en La Paz.
Los aficionados aprovecharon los minutos previos al encuentro para conversar, compartir y disfrutar del ambiente futbolero antes de que Génesis y Marathón saltaran al terreno de juego.
La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores y dentro del estadio para garantizar el desarrollo de la jornada deportiva. También hubo tiempo para poner en manos de Dios la jornada.
El ambiente reflejó la expectativa de los seguidores, que aguardaban con entusiasmo el comienzo del enfrentamiento.
El exministro de la Secretaría de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, ejerce también como presidente del Génesis Fútbol Club (conocido formalmente tras una fusión como Génesis/Policía Nacional FC)
Génesis buscaba mantener su buen rendimiento como local, mientras los aficionados esperaban que el equipo volviera a hacerse fuerte en casa ante un Marathón motivado por su clasificación internacional.
Los seguidores del Marathón también se hicieron presentes en el recinto capitalino para acompañar al equipo esmeralda en su objetivo de mantenerse como uno de los protagonistas del torneo Apertura.
Entre familias, aficionados, seguridad y una tarde de intenso sol, La Paz vivió la previa de un atractivo Génesis vs. Marathón en el estadio Suazo Córdova