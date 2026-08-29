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Belleza, ambiente familiar y seguridad en la previa del Génesis vs Marathón de la jornada 5

Aficionados del Génesis y Marathón llegaron al estadio Suazo Córdova de La Paz para disfrutar en familia la previa del partido, bajo una tarde soleada y calurosa en la jornada 5

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 14:36
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La pasión por el fútbol comenzó a sentirse desde temprano antes del pitazo inicial en el estadio Suazo Córdova, donde aficionados de Génesis y Marathón llegaron para vivir una nueva jornada de la Liga Nacional.

Fotos. EL HERALDO.
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Las graderías del Suazo Córdova comenzaron a recibir a los aficionados que acudieron desde temprano para apoyar a sus equipos en el duelo correspondiente a la quinta fecha del torneo Apertura.
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El fútbol también se disfruta en familia. Padres llegaron junto a sus hijos para compartir una tarde de emociones y apoyar a sus colores en el estadio paceño.
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Niños y adultos compartieron las graderías del estadio de La Paz en una jornada donde la pasión por el fútbol reunió a familias enteras en torno al Génesis vs. Marathón.
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La alegría de los aficionados fue protagonista durante la previa del encuentro, mientras las graderías comenzaban a tomar color a la espera del duelo entre Génesis y Marathón.
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Una tarde soleada y calurosa acompañó la llegada de los aficionados al Suazo Córdova, quienes desafiaron las altas temperaturas para disfrutar del espectáculo deportivo.
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Con camisetas, banderas y mucha ilusión, los seguidores de ambos clubes llegaron al estadio para alentar a sus equipos en una nueva fecha del campeonato hondureño.
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La presencia policial marcó la previa del partido, con policías resguardando la jornada para garantiza la seguridad de los aficionados.
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La belleza de la mujer hondureña también dijo presente en la previa, como parte del colorido ambiente que rodeó la jornada futbolística en La Paz.
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Los aficionados aprovecharon los minutos previos al encuentro para conversar, compartir y disfrutar del ambiente futbolero antes de que Génesis y Marathón saltaran al terreno de juego.
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La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores y dentro del estadio para garantizar el desarrollo de la jornada deportiva. También hubo tiempo para poner en manos de Dios la jornada.
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El ambiente reflejó la expectativa de los seguidores, que aguardaban con entusiasmo el comienzo del enfrentamiento.
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El exministro de la Secretaría de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, ejerce también como presidente del Génesis Fútbol Club (conocido formalmente tras una fusión como Génesis/Policía Nacional FC)
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Génesis buscaba mantener su buen rendimiento como local, mientras los aficionados esperaban que el equipo volviera a hacerse fuerte en casa ante un Marathón motivado por su clasificación internacional.
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Los seguidores del Marathón también se hicieron presentes en el recinto capitalino para acompañar al equipo esmeralda en su objetivo de mantenerse como uno de los protagonistas del torneo Apertura.
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Entre familias, aficionados, seguridad y una tarde de intenso sol, La Paz vivió la previa de un atractivo Génesis vs. Marathón en el estadio Suazo Córdova
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