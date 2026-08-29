Hoy 29 de agosto Motagua cumple 98 años: un recorrido de su historia

A lo largo de casi 100 años el Motagua se ha consolidado entre los mejores clubes de fútbol de Honduras. Hoy, 29 de agosto de 2026, "El Ciclón Azul" está de fiesta. Aquí un repaso de su historia y títulos a continuación.
La fundación del Motagua data del 29 de agosto de 1928, como una iniciativa de Marco Antonio Ponce y Marco Antonio Rosa.
El club surgió de la desintegración de los equipos Águila, Clubes América y Honduras Atlética. El Motagua disputó su primer partido el 25 de noviembre de 1928 en el campo La Isla.
Mucho antes de que en Honduras se tuviera la categoría de fútbol profesional, Motagua ganó 15 veces consecutivas la Liga Mayor Francisco Morazán entre 1938 y 1954. Estos títulos no son reconocidos en el formato oficial profesional.
El club del "Azul Profundo" no se ha limitado solamente al fútbol, pues también tuvo sus béisbol, atletismo y baloncesto.
En la década de los 60 en Honduras ya se estableció lo que hoy conocemos como la Liga Nacional. Para 1968, ganó su primer título. Entre los jugadores de esa década destacaron Salvador Dubois, Marcos Banegas, Nelson Benavidez, Alfonso Navarro, Oscar “Martillo” Hernández, Gerardo Batista, Caetano Da Silva, Rodolfo Abrussezze y Fermín “Min” Navarro.
Dos años después, en 1970, "Las Águilas" consiguieron su segundo título. Entre sus estrellas, figuraban Salvador Dubois, Pedro Colon, Linauro di Paula, Luis Cruz, Tomas Máximo, Mariano Godoy, Mario Blando Ártica, Arnaldo “Chuluyo” Zelaya.
El 11 de septiembre de 1973 Motagua alzó su tercer título de liga con cracks como Roger Mayorga, Oscar “Martillo” Hernández, Rubén Guifarro, Héctor “Lin” Zelaya, José María “Chema” Durón, Mariano Godoy, Ángel Antonio Obando, Francisco “Pantera” Velázquez, Julio Meza, Marco Banega, Ronald Quilter.
En 1978 y cumpliendo 50 años de aniversario, Motagua levantó su cuarto campeonato al derrotar 5-1 al Real España en el marcador global. De este equipo, salieron figuras que representaron a la selección Honduras en el Mundial de 1982, tales como Ramón "Primitivo" Maradiaga y Héctor "Pecho de Águila" Zelaya.
Motagua sufrió una sequía de más de una década para conseguir su quinto campeonato, lográndolo hasta el 5 de marzo 1992 al vencer por la mínima diferencia de 1-0 al Real España en el partido de vuelta.
Con la implementación de torneos cortos, denominados Apertura y Clausura, Motagua se convirtió en bicampeón. Ganó el Apertura 1997 por 5-1 en el marcador global al Real España; y el torneo Clausura 1998 lo obtuvo venciendo 1-0 al Olimpia, sumando así siete títulos hasta ese entonces.
Finalizando el siglo XX e iniciando el nuevo milenio, Motagua volvió a alzarse con un bicampeonato. Venció al Olimpia en el Apertura 1999 y para el Clausura 2000, se volvió a imponer ante "El Albo". Ambos partidos fueron sufridos y se decidieron en la tanda de penales.
En el Apertura 2001 "Las Águilas" fueron dirigidas por el exmundialista Gilberto Yearwood. Llegaron hasta la final contra Marathón, perdiendo 0-1 en el partido de ida y remontando 3-2 en el duelo de vuelta, llevándose así su décima liga.
La undécima liga del "Ciclón Azul" tuvo que esperar hasta el torneo Apertura 2006, volviendo a enfrentar a su clásico rival Olimpia. La final capitalina culminó con un marcador de 4-2 en el marcador global.
En 2007 el Motagua compitió en última edición de la Copa de Interclubes de la UNCAF. En la final se encontró contra el Saprissa de Costa Rica, doblegando al equipo tico con un gol de Jocimar Nascimiento en el minuto 61.
El Clausura 2011 tuvo una final protagonizada por los dos más grandes de Honduras: Olimpia y Motagua. El partido de ida quedó en empate de 2-2 y en el juego de vuelta, la victoria fue de 3-1 para los azules, sumando así su décimosegunda liga.
En el Apertura 2014 Motagua vuelve a llegar a la final y se enfrentaría contra una Real Sociedad con hambre de títulos, pues había quedado como subcampeón en dos torneos anteriores. Motagua ganó 2-1 en el marcador globa para llevarse su décimotercer título al nido.
La décimocuarta copa fue conquistada en Puerto Cortés, donde fue el partido de vuelta de la final contra el Platense. El marcador global terminó 2-1 para el club de Tegucigalpa.
Motagua volvió a coronarse como bicampeón en el Clausura 2017 venciendo 4-1 y 3-0 al Honduras Progreso, consumando así su revancha. Cabe recordar que Motagua perdió contra este club en el Apertura 2015.
La Liga Nacional se volvió a pintar de azul en el Apertura 2018 ante el triunfo del Motagua sobre el "Viejo León". El partido de ida lo ganaron 2-0 y el de vuelta lo perdió 0-1, traduciéndose en un marcador global de 2-1.
No pasó mucho tiempo para que "Las Águilas" y "Los Leones" volvieran a verse las caras en una final. Ambos llegaron a la final del Clausura 2019, la cual se convirtió en el título 17 del Motagua al vencer 3-2 en el marcador global.
Después del tetracampeonato del Olimpia desde el Apertura 2019 y el Clausura 2021, Motagua rompió esa racha para llevarse su décimo octava copa. Se enfrentó al Real España, equipo contra el que no disputaba una final desde el Apertura 2017. El "Ciclón Azul" tuvo un sufrido triunfo de 3-2 en el marcador global.
En el Apertura 2024, Motagua volvió a cortarle las ilusiones al Olimpia de ser pentacampeón. El partido de ida tuvo un resultado de 1-1 y el duelo de vuelta se decidió por un autogol del defensor del "Albo", José García.
La vigésima copa de liga del Motagua llegó en el reciente torneo Clausura 2026 midiéndose ante el Marathón. El partido se decidió por un marcador 4-2 en penales a favor del club azul, volviendo a despertar alegrías en sus miles de aficionados.