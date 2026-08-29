Bombazo: Destapan el plan de Julián Álvarez para convertirse en nuevo fichaje de Barcelona

Julián Álvarez no está conforme en el Atlético de Madrid y quiere jugar en Barcelona. Se revela el plan quirúrgico de sus representantes para que llego al equipo azulgrana.
El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una de las grandes incógnitas antes del cierre del mercado de fichajes.
El delantero argentino continúa vinculado al Atlético de Madrid, pero su situación ha generado dudas en los últimos días.
Álvarez no se ha entrenado con el conjunto rojiblanco desde el miércoles debido a una enfermedad.
Mientras tanto, el Barcelona mantiene su intención de intentar fichar al atacante antes del cierre del mercado.
El conjunto azulgrana ya presentó una oferta de 100 millones de euros en junio, pero el Atlético se ha negado a negociar su salida con uno de sus principales rivales.
Ante este escenario, el Arsenal aparece como la alternativa más seria fuera de España.
El club inglés ha mantenido conversaciones con el entorno del futbolista y existe interés por parte del jugador en la posibilidad de trasladarse a Londres.
Sin embargo, la gran duda es qué ocurriría con el sueño de Álvarez de vestir algún día la camiseta del Barcelona.
Y aquí aparece el plan de sus representantes: su entorno habría propuesto al Arsenal incluir en el contrato una cláusula o mecanismo específico que le permita al delantero marcharse al Barcelona en el futuro.
La idea buscaría que Álvarez pueda fichar ahora por el Arsenal, pero manteniendo abierta la puerta para cumplir posteriormente su deseo de jugar en el Camp Nou.
Eso sí, el Arsenal exigiría garantías para proteger la importante inversión que realizaría por el argentino.
El Atlético, por su parte, habría dejado claro que una oferta cercana a los 150 millones de euros podría ser suficiente para estudiar su salida.
Incluso Gabriel Jesus y Viktor Gyökeres fueron mencionados durante las conversaciones entre ambos clubes como posibles jugadores que podrían entrar en una operación.
Pero el Barcelona tampoco se da por vencido y estaría estudiando una posible vía legal para intentar conseguir la salida de Álvarez del Atlético.
La situación se mantiene completamente abierta a pocos días del cierre del mercado y el Arsenal se perfila como la opción más concreta si el argentino decide abandonar Madrid.