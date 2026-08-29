Mercado de fichajes: Julián Álvarez rechaza oferta, Barcelona lo pierde y Enzo al Manchester City

Bajas en Barcelona sorprendes y Real Madrid hace incorporación. Así se mueve el mercado de fichajes a nivel internacional.
El fichaje de Hamza por el Barcelona podría llegar a los cinco millones de euros. Según Win Win, el conjunto azulgrana desembolsó inicialmente 1,5 millones fijos al Al Ahly y acordó una serie de variables. El costo total de la operación estará condicionado, entre otros factores, por sus partidos disputados y goles anotados.
Franck Kessié vuelve al Atalanta. El centrocampista marfileño regresa a Bérgamo como futbolista libre después de poner punto final a su etapa en el Al Ahly. Kessié volverá a vestir la camiseta del club donde destacó durante la campaña 2016/17 y tendrá contrato hasta 2029.
Real Madrid incorpora a Sergio Martínez. El mediocampista de 19 años llega procedente del Racing a cambio de tres millones de euros y firma contrato con el club blanco hasta 2030. Su incorporación será inmediata al equipo filial madridista.
Porto toma ventaja por Santiago Giménez. El club portugués mantiene conversaciones con el representante del delantero mexicano y ha mostrado un fuerte interés en concretar su fichaje. Ahora deberá negociar con el Milan, entidad que posee los derechos del atacante.
La Roma pregunta por Luiz Henrique. El conjunto italiano inició contactos con el Zenit para conocer las condiciones necesarias para hacerse con los servicios del brasileño. La intención de los romanos es sumar un futbolista capaz de aportar velocidad y desequilibrio por las bandas.
Julián Álvarez le cerró la puerta al Arsenal. El atacante argentino conversó directamente con Mikel Arteta y le manifestó que no contempla incorporarse al conjunto londinense, de acuerdo con David Ornstein. Ante esta negativa, el Arsenal tendrá que buscar otra opción para su ataque.
Bradley Barcola será nuevo futbolista del Liverpool. Según Sky Sports, el acuerdo entre el extremo francés y el conjunto inglés está prácticamente cerrado y contempla un vínculo hasta 2031. Las partes únicamente deben completar algunos trámites antes del anuncio oficial.
Duje Caleta-Car cambia Francia por Italia. El Sassuolo alcanzó un acuerdo para incorporar al defensor croata, operación adelantada por Matteo Moretto en MARCA. El zaguero dejará el Olympique de Lyon y continuará su carrera en la Serie A.
Cody Gakpo continúa pendiente de los movimientos del mercado. Fabrizio Romano señala que el Manchester City sigue muy atento a la situación del neerlandés. Sin embargo, el Liverpool no contempla facilitar su salida mientras no encuentre primero un reemplazo de garantías. Las próximas reuniones serán determinantes.
Aston Villa desembolsa 55 millones por Ibrahim Mbaye. El atacante se encuentra en Londres realizando el reconocimiento médico previo a convertirse oficialmente en jugador del conjunto inglés, según L'Équipe. La operación representa una fuerte inversión del club para reforzar su frente de ataque.
Héctor Fort, muy cerca de convertirse en refuerzo de la Real Sociedad. El lateral que pertenece al Barcelona se desplazó hasta San Sebastián para cumplir con las pruebas médicas, informó Matteo Moretto. Una vez superados los exámenes, el futbolista podría formalizar su llegada al conjunto vasco.
Marli Salmon firma su primer contrato profesional con el Arsenal. El defensor de apenas 17 años aseguró su continuidad con los gunners, según The Athletic. El joven zaguero ya tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo de Mikel Arteta, incluso disputando minutos en la Champions League.
Nicolas Jackson ya es jugador del Aston Villa. El delantero senegalés deja definitivamente el Chelsea después de que el conjunto de Birmingham oficializara su contratación. Los villans concretan así la llegada del atacante que buscaban para fortalecer su zona ofensiva.
Manchester City prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández. El cuadro dirigido por Pep Guardiola estaría dispuesto a poner sobre la mesa hasta 140 millones de euros para intentar sacar al mediocampista argentino del Chelsea. De acuerdo con Mirror Sport, la propuesta podría convertirse en una de las grandes operaciones del cierre del mercado.
La Juve sigue insistiendo por la cesión con opción de compra obligatoria de Pape Matar Sarr. El actual del Tottenham negocia sus condiciones mientras que el club italiano ha hecho una oferta verbal potente.