Fichajes: Real Madrid suma alta, plan del Bayern con Olise y Julián Álvarez tendría nuevo destino

Bayern prepara una mejora para Michael Olise. El conjunto alemán quiere asegurar al extremo francés como una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. Según L'Équipe, el Bayern estudia extender un vínculo que actualmente finaliza en 2029 y estaría dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Olise, que en el pasado tuvo el deseo de jugar en el Real Madrid, continuará al menos una campaña más en Alemania.