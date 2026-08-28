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Fichajes: Real Madrid suma alta, plan del Bayern con Olise y Julián Álvarez tendría nuevo destino

Te mostramos los últimos movimientos que se han desarrollado en el mercado de fichajes internacional

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 14:04
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Duro revés al Barcelona con Julián Álvarez y Camavinga sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes internacional

Fotos: Cortesía.
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Manchester United prepara una oferta millonaria por Camavinga. Según Pacojó, de la Cadena SER, el conjunto de Old Trafford estaría dispuesto a poner sobre la mesa 80 millones de euros para intentar sacar al centrocampista francés del Real Madrid.
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Emiliano Martínez ya está en Londres. El guardameta argentino se encuentra en la capital inglesa para completar los exámenes médicos previos a su fichaje por el Chelsea. Fabrizio Romano señala que el contrato tendría vigencia hasta 2028 y contemplaría una opción para ampliar el vínculo por una temporada más.
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Mamadou Sarr llega cedido a San Sebastián. El club de la ciudad vasca comunicó oficialmente que alcanzó un acuerdo con el Chelsea para incorporar al defensor francés en calidad de préstamo.
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Liverpool insiste por Ismaïla Sarr. El equipo de Anfield continúa interesado en el extremo del Crystal Palace después de que los londinenses rechazaran una primera propuesta de 50 millones de libras. The Independent asegura que el atacante permanece entre las prioridades del Liverpool.
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Manchester City entra en la pelea por Julián Álvarez. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se habría sumado a la carrera por el delantero argentino, quien mantiene su intención de abandonar el Atlético de Madrid.
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Mbaye, nuevo objetivo del Aston Villa. De acuerdo con Diego Picó, el conjunto inglés habría alcanzado un acuerdo para hacerse con los servicios de Mbaye por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Después de cerrar los términos con el futbolista, el extremo estaría listo para dar el salto a la Premier League.
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Olympiacos pone 9 millones por Pablo García. El club griego continúa trabajando en la incorporación del jugador del Betis. Matteo Moretto señala que Olympiacos habría presentado una propuesta de 9 millones de euros para adquirir el 70% de los derechos del futbolista.
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Valencia avanza por Harvey Elliott. El conjunto ché negocia con el Liverpool para conseguir la cesión del centrocampista inglés, según Matteo Moretto. Existe optimismo entre las partes pese a que Elliott también cuenta con otras tres propuestas sobre la mesa.
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Morata ya viste los colores del Leganés. El equipo madrileño confirmó oficialmente la llegada del delantero. Álvaro Morata se incorpora procedente del Como mediante una cesión que se extenderá durante la actual temporada.
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Rafael Leão, más cerca del Galatasaray. El conjunto turco habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al atacante portugués. El Milan recibiría una cantidad superior a los 45 millones de euros, incluyendo variables y una cláusula que permitiría al club italiano beneficiarse de una futura venta.
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Inter Miami ya tiene nuevo técnico para Messi. El equipo estadounidense anunció que Cristian Alberto 'Kily' González será el encargado de dirigir al primer equipo. El entrenador argentino comenzará oficialmente su trabajo una vez complete los trámites correspondientes para obtener el permiso laboral.
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Bayern prepara una mejora para Michael Olise. El conjunto alemán quiere asegurar al extremo francés como una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. Según L'Équipe, el Bayern estudia extender un vínculo que actualmente finaliza en 2029 y estaría dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Olise, que en el pasado tuvo el deseo de jugar en el Real Madrid, continuará al menos una campaña más en Alemania.
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Rayan Zinebi renueva con Granada y pone rumbo al Real Madrid. El delantero marroquí amplió primero su contrato con el conjunto nazarí hasta 2029, con una opción para extenderlo dos temporadas adicionales. Posteriormente, se incorporará al Castilla. El Real Madrid contará además con una opción de compra fijada en dos millones de euros.
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Ollie Watkins, cerca del Al Hilal. El delantero del Aston Villa tendría encaminada su salida rumbo a Arabia Saudí, según NTV Spor. El Al Hilal busca concretar también la llegada de Gabriel Martinelli, por lo que ambos movimientos representarían un importante golpe para la Premier League.
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Arijon Ibrahimovic podría abandonar el Bayern a préstamo. El atacante alemán analiza opciones para salir cedido antes del cierre del mercado. The Sun coloca al Werder Bremen y al Friburgo como los clubes mejor posicionados, aunque Villarreal y PSV también habrían mostrado interés.
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Barcelona no contempla grandes fichajes en el cierre del mercado. El club azulgrana mantiene como prioridad guardar margen económico y de fair play para el mercado de enero. La situación podría cambiar únicamente si se produce una salida relevante o aparece un giro inesperado relacionado con Julián Álvarez.
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Nicolas Jackson es presentado por el Aston Villa. Diego Picó informa que el conjunto dirigido por Unai Emery presentará al delantero procedente del Chelsea. Jackson llega para ocupar el lugar que dejará Ollie Watkins, quien apunta al fútbol saudí por una cifra superior a los 60 millones de euros. El Villa también ha reforzado su plantilla con la incorporación de Goretzka.
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