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Se olvida de Barcelona: Julián Álvarez será nuevo fichaje de este inesperado equipo

El Atlético de Madrid, por su parte, mantiene unas exigencias económicas muy elevadas y no estaría dispuesto a negociar por una cantidad inferior a los 150 millones de euros

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 13:15
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Comienza a llegar a su fin la novela de Julián Álvarez. Millonario equipo de la Premier League quiere ficharlo y está dispuesto a pagar esta millonada.

Fotos: Cortesía.
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Julián Álvarez volvió este viernes a los entrenamientos después de permanecer tres días consecutivos apartado de las sesiones junto al resto de sus compañeros.
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El delantero argentino se presentó en el Cerro del Espino para realizar trabajo individual bajo la supervisión de un preparador físico del Atlético de Madrid.
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Su regreso a la actividad se produjo después de que el futbolista comunicara a los servicios médicos del club que su estado había mejorado.
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Álvarez puso así fin a su periodo de indisposición, aunque su futuro en el conjunto rojiblanco continúa siendo uno de los grandes temas del mercado.
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El sueño de Julián Álvarez de jugar en el Barcelona parece haberse esfumado definitivamente debido a la postura firme que mantiene el Atlético de Madrid.
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Desde el conjunto colchonero han insistido en que el Barcelona no es una opción y que la intención del club es recuperar al delantero como una de sus grandes figuras.
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Ante este escenario, la Premier League se perfila como la única alternativa que tendría Julián Álvarez si finalmente decide abandonar la disciplina del Atlético.
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El Arsenal aparecía inicialmente como el principal candidato para intentar fichar al argentino, aunque todavía no ha dado el paso definitivo para presentar una propuesta.
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En las últimas horas, el Manchester City también habría comenzado a estudiar la situación de Julián Álvarez ante la necesidad de reforzar nuevamente su zona ofensiva.
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El conjunto inglés conoce perfectamente las cualidades del delantero, ya que Álvarez militó en el City antes de decidir marcharse al Atlético de Madrid.
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La salida de jugadores como Marmoush y Savinho ha reducido las alternativas ofensivas del Manchester City, colocando nuevamente el nombre de Julián sobre la mesa.
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Una de las posibilidades que se habría planteado el Manchester City sería solicitar la cesión del atacante argentino, aunque por ahora no existe una negociación formal.
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El regreso a Inglaterra tampoco sería sencillo, ya que Julián Álvarez tendría ciertas reticencias después de haber dejado el Manchester City buscando mayor protagonismo.
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El Atlético de Madrid, por su parte, mantiene unas exigencias económicas muy elevadas y no estaría dispuesto a negociar por una cantidad inferior a los 150 millones de euros.
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Mientras se define su futuro, Julián Álvarez ha comenzado un plan especial de preparación física para ponerse a punto y todo apunta a que deberá continuar, por ahora, defendiendo los colores del Atlético.
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