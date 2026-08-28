Se olvida de Barcelona: Julián Álvarez será nuevo fichaje de este inesperado equipo

Comienza a llegar a su fin la novela de Julián Álvarez. Millonario equipo de la Premier League quiere ficharlo y está dispuesto a pagar esta millonada.
Julián Álvarez volvió este viernes a los entrenamientos después de permanecer tres días consecutivos apartado de las sesiones junto al resto de sus compañeros.
El delantero argentino se presentó en el Cerro del Espino para realizar trabajo individual bajo la supervisión de un preparador físico del Atlético de Madrid.
Su regreso a la actividad se produjo después de que el futbolista comunicara a los servicios médicos del club que su estado había mejorado.
Álvarez puso así fin a su periodo de indisposición, aunque su futuro en el conjunto rojiblanco continúa siendo uno de los grandes temas del mercado.
El sueño de Julián Álvarez de jugar en el Barcelona parece haberse esfumado definitivamente debido a la postura firme que mantiene el Atlético de Madrid.
Desde el conjunto colchonero han insistido en que el Barcelona no es una opción y que la intención del club es recuperar al delantero como una de sus grandes figuras.
Ante este escenario, la Premier League se perfila como la única alternativa que tendría Julián Álvarez si finalmente decide abandonar la disciplina del Atlético.
El Arsenal aparecía inicialmente como el principal candidato para intentar fichar al argentino, aunque todavía no ha dado el paso definitivo para presentar una propuesta.
En las últimas horas, el Manchester City también habría comenzado a estudiar la situación de Julián Álvarez ante la necesidad de reforzar nuevamente su zona ofensiva.
El conjunto inglés conoce perfectamente las cualidades del delantero, ya que Álvarez militó en el City antes de decidir marcharse al Atlético de Madrid.
La salida de jugadores como Marmoush y Savinho ha reducido las alternativas ofensivas del Manchester City, colocando nuevamente el nombre de Julián sobre la mesa.
Una de las posibilidades que se habría planteado el Manchester City sería solicitar la cesión del atacante argentino, aunque por ahora no existe una negociación formal.
El regreso a Inglaterra tampoco sería sencillo, ya que Julián Álvarez tendría ciertas reticencias después de haber dejado el Manchester City buscando mayor protagonismo.
El Atlético de Madrid, por su parte, mantiene unas exigencias económicas muy elevadas y no estaría dispuesto a negociar por una cantidad inferior a los 150 millones de euros.
Mientras se define su futuro, Julián Álvarez ha comenzado un plan especial de preparación física para ponerse a punto y todo apunta a que deberá continuar, por ahora, defendiendo los colores del Atlético.