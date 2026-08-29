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Dan último adiós a Norma Nicoll Ramírez, joven que se lanzó de un bus durante asalto

Entre lágrimas y profundo dolor, familiares y amigos despidieron a Norma Nicoll Ramírez Arteaga, de 26 años, quien murió tras permanecer varios días hospitalizada por las lesiones sufridas al lanzarse de un bus en movimiento en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 16:30
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Entre lágrimas y profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Norma Nicoll Ramírez Arteaga, la joven que murió tras permanecer varios días hospitalizada por las lesiones sufridas al lanzarse de un bus en movimiento.

 Fotos cortesía: Jardin de Paz San Jorge.
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Los padres de Norma Nicoll, ambos maestros de un reconocido centro educativo de Olanchito, Yoro, acompañaron con dolor la despedida de su hija de 26 años.

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Familiares, amigos y personas cercanas llegaron al Jardín de Paz San Jorge para acompañar a los seres queridos de Norma Nicoll en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
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El dolor fue evidente durante el último adiós a la joven, cuya muerte causó consternación entre familiares y conocidos tras la tragedia ocurrida en Tegucigalpa.

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Norma Nicoll Ramírez Arteaga sufrió un grave golpe en la cabeza luego de lanzarse de una unidad de transporte que se encontraba en movimiento.

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La joven permaneció varios días hospitalizada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, luchando por su vida tras las graves lesiones que sufrió durante el incidente.
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Según los relatos sobre lo ocurrido, Norma Nicoll y su hermana María José se lanzaron del autobús ante el temor de ser víctimas de un asalto.

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La tragedia que terminó con la vida de Norma Nicoll dejó una profunda herida en su familia, que este día se reunió para despedirla con amor y dolor.

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Flores, abrazos y lágrimas acompañaron el sepelio de Norma Nicoll, mientras familiares y amigos recordaban la vida de la joven de 26 años.
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El Jardín de Paz San Jorge se convirtió en el escenario de una emotiva despedida, marcada por el silencio, el llanto y las muestras de solidaridad hacia la familia Ramírez Arteaga.

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La muerte de Norma Nicoll provocó consternación después de que permaneciera varios días bajo atención médica debido al fuerte golpe en la cabeza sufrido tras el incidente en el transporte público.
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Con profundo dolor, sus seres queridos despidieron a Norma Nicoll Ramírez Arteaga, cuya historia ha generado conmoción por las circunstancias que rodearon el incidente que terminó con su vida.
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