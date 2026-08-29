Dan último adiós a Norma Nicoll Ramírez, joven que se lanzó de un bus durante asalto

Entre lágrimas y profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Norma Nicoll Ramírez Arteaga, la joven que murió tras permanecer varios días hospitalizada por las lesiones sufridas al lanzarse de un bus en movimiento.
Los padres de Norma Nicoll, ambos maestros de un reconocido centro educativo de Olanchito, Yoro, acompañaron con dolor la despedida de su hija de 26 años.
Familiares, amigos y personas cercanas llegaron al Jardín de Paz San Jorge para acompañar a los seres queridos de Norma Nicoll en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
El dolor fue evidente durante el último adiós a la joven, cuya muerte causó consternación entre familiares y conocidos tras la tragedia ocurrida en Tegucigalpa.
Norma Nicoll Ramírez Arteaga sufrió un grave golpe en la cabeza luego de lanzarse de una unidad de transporte que se encontraba en movimiento.
La joven permaneció varios días hospitalizada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, luchando por su vida tras las graves lesiones que sufrió durante el incidente.
Según los relatos sobre lo ocurrido, Norma Nicoll y su hermana María José se lanzaron del autobús ante el temor de ser víctimas de un asalto.
La tragedia que terminó con la vida de Norma Nicoll dejó una profunda herida en su familia, que este día se reunió para despedirla con amor y dolor.
Flores, abrazos y lágrimas acompañaron el sepelio de Norma Nicoll, mientras familiares y amigos recordaban la vida de la joven de 26 años.
El Jardín de Paz San Jorge se convirtió en el escenario de una emotiva despedida, marcada por el silencio, el llanto y las muestras de solidaridad hacia la familia Ramírez Arteaga.
La muerte de Norma Nicoll provocó consternación después de que permaneciera varios días bajo atención médica debido al fuerte golpe en la cabeza sufrido tras el incidente en el transporte público.
Con profundo dolor, sus seres queridos despidieron a Norma Nicoll Ramírez Arteaga, cuya historia ha generado conmoción por las circunstancias que rodearon el incidente que terminó con su vida.