Revelan que asesinato de Karla Vigil fue planeado por siete personas que pagaron L70,000

Siete personas habrían participado en la planificación y ejecución del asesinato de Karla Patricia Vigil. Esto es lo nuevo en el caso del crimen de la dirigente patronal.
Según las indagaciones, el crimen fue planificado durante una reunión realizada en la escuela pública de esa colonia, donde los involucrados presuntamente acordaron pagar 70,000 lempiras por quitarle la vida a Vigil.
Karla Vigil, quien se desempeñaba como vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número Dos, fue asesinada el 12 de enero de 2026.
La mujer se encontraba en su negocio, ubicado en esa comunidad, cuando fue atacada a tiros por un sicario que, de acuerdo con las investigaciones, había sido contratado para cometer el crimen.
Por este asesinato fueron capturados inicialmente Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el supuesto sicario; Erick Matute Rodríguez, identificado como quien habría contratado al ejecutor; y Gloria Judith Hernández Zelaya, alias La Bambi, acusada de identificar a la víctima.
Las investigaciones señalan que durante la reunión se habría acordado que La Bambi identificaría a Karla Vigil y llevaría al sicario hasta su negocio, mientras que Erick Matute Rodríguez se encargaría de contratar a Kevin Eduardo Ramírez Lemus.
El Ministerio Público informó que Matute Rodríguez y Ramírez Lemus ya solicitaron someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptarían su responsabilidad en el asesinato. En el caso de Gloria Judith Hernández Zelaya, alias La Bambi, su proceso será llevado a juicio oral y público.
El 23 de agosto de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Petronila Laínez y Alba Elvir, señaladas por las autoridades como presuntas autoras intelectuales del asesinato de la dirigente comunal.
Durante la audiencia inicial realizada esta semana, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra ambas mujeres. La medida deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en Támara, Francisco Morazán.
Las autoridades indicaron además que todavía existen otros dos implicados que permanecen prófugos. Asimismo, el Ministerio Público informó sobre la detención de un abogado de la defensa de Petronila Laínez y Alba Elvir, señalado por presuntamente revelar la identidad de un testigo protegido. La Fiscalía anunció que presentará un requerimiento fiscal en su contra.