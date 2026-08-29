Revelan que asesinato de Karla Vigil fue planeado por siete personas que pagaron L70,000

Las autoridades indicaron además que todavía existen otros dos implicados que permanecen prófugos. Asimismo, el Ministerio Público informó sobre la detención de un abogado de la defensa de Petronila Laínez y Alba Elvir, señalado por presuntamente revelar la identidad de un testigo protegido. La Fiscalía anunció que presentará un requerimiento fiscal en su contra.