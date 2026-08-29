Decomisan 1.2 toneladas de supuesta cocaína ocultas en una cisterna en El Progreso

1,240 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína fueron hallados dentro de una cisterna en El Progreso, Yoro. Aquí los detalles.
La acción policial fue desarrollada mediante labores de vigilancia, seguimiento e investigación realizadas por agentes especializados de la Policía Nacional.
Durante el operativo, los agentes requirieron dos vehículos para realizar inspecciones como parte de las investigaciones relacionadas con el presunto tráfico de drogas.
En uno de los automotores, un camión tipo cisterna, los agentes localizaron un compartimiento falso en cuyo interior estaban ocultos aproximadamente 56 fardos que contenían la supuesta droga.
Además del cargamento, los agentes antidrogas localizaron cuatro fusiles de diferentes calibres y tres pistolas, según el reporte oficial.
En la operación también fueron decomisadas municiones de diferentes calibres y varios chalecos antibalas, como parte de los objetos encontrados durante la inspección.
Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas y serán remitidas a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
El decomiso representa una nueva incautación de droga realizada por la DNPA durante 2026, de acuerdo con el balance proporcionado por la Policía Nacional.
Con este resultado, la institución asegura haber decomisado alrededor de 3.5 toneladas de supuesto clorhidrato de cocaína en lo que va del año.
Según las autoridades, las incautaciones realizadas durante 2026 representan una afectación económica acumulada de aproximadamente 900 millones de lempiras para las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
En el hecho también se decomisaron armas de grueso calibre.
Todo fue presentado ante las autoridades,