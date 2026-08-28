Un celular, unas flores y una nota: escena donde quedó el cuerpo de Winiker Galeas en la vía rápida

Winiker Galeas es la mujer que fue asesinada este viernes -28 de agosto- en un sector de la vía rápida, en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del crimen? Aquí los detalles:
El cuerpo de Winiker Elena Galeas Alvarado quedó a un costado de la carretera, en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia San José de La Vega.
El crimen ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando se reportó el cuerpo sin vida de una mujer, tirado cerca de un paredón de la vía rápida.
Elementos policiales llegaron al lugar para resguardar la escena, donde la víctima quedó sobre un charco de su propia sangre.
A corta distancia del cuerpo fue localizado un ramo de flores acompañado de una tarjeta. Se desconoce si la mujer iba a entregar el ramo o si fue dejado por los hombres que le habrían quitado la vida.
El celular de Galeas Alvarado también quedó en el lugar donde ocurrió el hecho.
Inicialmente se informó que la víctima habría sido atropellada, debido a que presentaba marcas de huella de una llanta en uno de sus brazos.
Sin embago, tras ingresar a la morgue capitalina se conocio que la mujer presentaba un impacto de bala cerca de la cabeza, lo que le habría causado la muerte de forma inmediata.
Una versión no oficial señala que varios hombres bajaron a la mujer de un vehículo y posteriormente le dispararon. De acuerdo con ese relato, los individuos dejaron el ramo de flores junto al cuerpo, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables del hecho y las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.