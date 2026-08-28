¿Pastores querían quitarle la vida? La grave denuncia que hizo Malcon Hernández previo a morir

Malcon Hernández, exjugador y pastor que fue asesinado en Catacamas, Olancho, había hecho una grave denuncia hace unos meses. En la acusación, mencionó a pastores que querían quitarle la vida. Esto dijo en su momento.
Malcon Hernández era un pastor, exjugador de Liga Nacional y trabajaba en la construcción. Fue encontrado sin vida el 27 de agosto en la ciudad de Catacamas, Olancho.
Él pastoreaba en la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo, murió a los 46 años y las razones de su asesinato aún no han quedado claros.
En la escena quedó su Biblia con una bala incrustada. Hace unos meses había hecho denuncias en sus redes sociales sobre riñas sobre el uso y manejo de un templo.
Sobre tal denuncia y en un canal de televisión local, dijo hace meses: "He recibido amenazas a muerte, hay personas que me han dicho que pastores dijeron 'busquemos a alguien para que quiten a ese'".
Y añadió en ese momento: "Pero no que me quiten de un lugar, ustedes ya saben lo que estoy tratando de decir y puedo decirlo... Pastores".
Malcon Hernández aseguró en su momento que no cobraba dinero como pastor y, por el contrario, ponía dinero de su bolsa.
Junto a Malcon Hernández también estaba una persona identificada como Osman Antonio Cruz y, según reportes, recibieron una llamada para realizar un trabajo de medición de balconería; momentos después, sus familiares reportaron la desaparición de ambos.
Malcon Hernández fue jugador de clubes en Honduras como Atlético Olanchano, Universidad y Olimpia en segunda división (reservas).
El 30 de junio en su perfil de Facebook había denunciado de manera pública ser objeto de persecución y amenazas. En ese momento denunció a unos pastores tildándoles de "corruptos" y aduciendo que "no les interesa más que el dinero o las estructuras".
"Estoy siendo objeto de persecución, amenazas y asecho para que nos salgamos de el dificio, primero obligándome a doblegarme y que gire en torno de sus exigencias aunque desde hace más de 9 años me desligue de ellos", abonó en la denuncia.
Hernández enfatizó que la problemática se basaba en el uso y manejo de un templo. La Policía Nacional no ha informado si su muerte tiene relación con esta denuncia. Esta foto se dio durante su paso con el Olimpia en el equipo de reserva que disputaba la segunda división.