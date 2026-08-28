Se lanzó de un bus en movimiento por miedo a un asalto y murió: el caso de Norma Nicoll Ramírez

El temor a ser asaltadas mientras se trasladaban a bordo de un bus en Tegucigalpa obligó a Norma Nicoll y su hermana María José Ramírez Arteaga a saltar de la unidad. Una de ellas falleció tras sufrir un fuerte golpe. Aquí los detalles.
Como Norma Nicoll Ramírez Arteaga, de 26 años, fue identificada la víctima, quien al saltar de la unidad de transporte sufrió un grave golpe en la cabeza.
Según relatos de lo ocurrido, las dos jóvenes se lanzaron del bus cuando este iba en movimiento. Supuestamente, el bus estaba llegando a Tegucigalpa. Norma Nicoll Ramírez sufrió una lesión en la cabeza que la mantuvo hospitalizada en el Hospital Escuela en la capital.
Fueron varios días en los que Norma Nicoll Ramírez permaneció hospitalizada tras el incidente ocurrido en Tegucigalpa. Sin embargo, su muerte fue reportada el pasado jueves 26 de agosto.
La joven supuestamente estuvo en estado de coma. Varias personas han lamentado lo ocurrido, ya que era hija de dos reconocidos maestros: José Santos Ramírez y "Charito" Arteaga.
Hace aproximadamente tres días, sus familiares hicieron una cadena de oración por las jóvenes, en la que pedían orar especialmente por el golpe que Norma había recibido en la cabeza.
"Que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima hagan un milagro sobrenatural en la vida de las jóvenes gemelas, que el Señor ponga su mano poderosa especialmente en la cabeza de Norma Nicolle Ramírez para que no haya ningún daño en su cerebro y su pronta recuperación en el nombre de Jesús amén amén amén. Hermanos y hermanas", escribió Mirna Orellana.
Familiares y amigos pedían por la pronta recuperación de Norma Nicoll y María José. Lamentablemente, se reportó el deceso de una de ellas, mientras que se desconoce el estado de salud de la otra.
Las jóvenes residían en la colonia Prados Universitarios en Tegucigalpa. Lamentablemente, el miedo a ser asaltadas las llevó a saltar del bus.
"Pedimos al Señor que la reciba en sus brazos y conceda a su familia la fortaleza y el consuelo que solo él puede dar. Que la fe y la esperanza en la vida eterna sostengan sus corazones en este momento tan difícil", se pronunció la Iglesia Inmaculado Corazón de María.