Se lanzó de un bus en movimiento por miedo a un asalto y murió: el caso de Norma Nicoll Ramírez

"Que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima hagan un milagro sobrenatural en la vida de las jóvenes gemelas, que el Señor ponga su mano poderosa especialmente en la cabeza de Norma Nicolle Ramírez para que no haya ningún daño en su cerebro y su pronta recuperación en el nombre de Jesús amén amén amén. Hermanos y hermanas", escribió Mirna Orellana.