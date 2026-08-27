¿Fue por el caso de McNeil? Abogado Osman Laínez habría revelado la identidad de un testigo protegido

Tras un allanamiento ejecutado en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, se detuvo al abogado Osman Laínez por la presunta revelación de la identidad de un testigo protegido. Así fue su llegada:
El profesional del derecho, Osman Josué Laínez Herrera, fue detenido de manera preventiva por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
A Laínez Herrera se le detuvo por su supuesta participación en los delitos de revelación de identidad de testigo protegido y tráfico de influencias cometido por particular.
La operación se realizó con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), mientras agentes de la ATIC desarrollaron las diligencias relacionadas con la investigación.
Tras su detención, el sospechoso fue llevado con el rostro tapado con una camisa negra a las oficinas del Ministerio Público de San Pedro Sula.
Hasta el momento no se ha revelado en qué caso Osman Laínez habría revelado la identidad del testigo protegido. El portavoz del Ministerio Público (MP), Elvis Guzmán, indicó que la investigación todavía se encuentra en desarrollo.
El portavoz explicó que el objetivo de las diligencias es reunir los elementos necesarios para determinar la responsabilidad del detenido y las acciones que correspondan ante los tribunales.
Ante el reciente crimen de Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de la desaparición de la hondureña Angie Peña, surge la pregunta de si Osman Laines estaría implicado en el hecho ocurrido en Roatán el pasado 17 de agosto.
Sin embargo, el portavoz aclaró que "no puedo confirmar si efectivamente se trata o no de ese caso; vamos a esperar lo que va a plasmar en el informe la ATIC".
El MP mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta revelación de la identidad del testigo protegido.