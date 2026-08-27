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"La llevó engañada": Revelan cómo Dredy asesinó a Samira tras que ella terminara la relación

Samira Galdámez decidió poner fin a su relación con Fredy, un hombre de 30 años de edad. Nuevos detalles indican que él la llevó engañada

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 10:24
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La vida de una jovencita de 21 años identificada como Samira Yolibeth Galdámez Roque fue apagada en Nueva Arcadía, Copán por un hombre con quien sostuvo una relación sentimental, Fredy Borjas.

Foto: Redes sociales
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El conflicto viene luego de que Samira decidiera poner fin a su relación con Fredy. Supuestamente, tenían un poco más de tres meses de haberse separado.

Foto: Redes sociales
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La comisaria de la Policía Nacional, Belkys Valladares, fue quien aseguró que: “Este sujeto, según menciona, la joven ya había finalizado esa relación con él. Se podría decir que era una persona obsesionada con esta joven; no quería que ella lo dejara y es en ese sentido que él decide quitarle la vida".

Foto: Redes sociales
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Fredy se negaba a terminar la relación con la jovencita de 21 años. Y el día del crimen, según las autoridades, se la llevó engañada. Aquí los detalles.

Foto: Redes sociales
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El subcomisario Suazo explicó: "Se maneja que fue llevada a su habitación a una colonia de La Entrada (Copán) y la llevó engañada y, estando en el lugar, había tenido sus motivos él para poder llegar a este tipo de violencia".

 Foto: Redes sociales
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Suazo agregó que "la llevó allí y le propinó una golpiza tremenda que la tuvieron que llevar al hospital, donde posteriormente, después de 10 días hospitalizada, falleció".

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades indicaron que el sospechoso agarró a golpes a la víctima y posteriormente con un arma blanca la atacó. Minutos más tarde, una persona ingresó al lugar y vio el cuerpo de la joven en el suelo.

Foto: Redes sociales
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Según informaron las autoridades, cuando la persona ingresó al lugar, le preguntó al sospechoso por qué había cometido el hecho y él simplemente huyó del lugar, dejando a la joven gravemnete herida..

Foto: Abigail Martínez/ EL HERALDO
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Tras las graves heridas que sufrió, la Samira fue trasladada al Hospital de Occidente, donde supuestamente estuvo en estado de coma. Luego de 10 días hospitalizada, su muerte se reportó el pasado martes 25 de agosto.

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Fredy fue capturado en San Pedro Sula; al momento de la captura se le hallaron pertenencias personales de Samira y además fotos impresas de ella.

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