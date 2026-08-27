Una bala quedó incrustada en su Biblia: hallazgo en crimen de pastor en Catacamas

El crimen del pastor Malcon Hernández en Catacamas, Olancho, ha causado indignación. Tras encontrar su cuerpo y el de otra persona, fue hallada su Biblia con una bala incrustada. Esto es lo que informa.
El pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo, Malcon Oduber Hernández, de 46 años de edad, fue encontrado sin vida este jueves en el interior de una construcción en Catacamas.
Junto a él también estaba una persona identificada como Osman Antonio Cruz y, según reportes, recibieron una llamada para realizar un trabajo de medición de balconería; momentos después, sus familiares reportaron la desaparición de ambos.
En la escena del crimen, las autoridades hallaron dos motocicletas pertenecientes al líder religioso y a su acompañante, con las que presuntamente se conducían al momento de su desaparición.
Malcon Hernández fue jugador de clubes en Honduras como Atlético Olanchano, Universidad y Olimpia en segunda división (reservas).
Los familiares encontraron la Biblia del pastor Malcon Hernández y dentro de ella una bala incrustada.
Esta es la Biblia que encontraron con una bala incrustada. El religioso, de 46 años, fue encontrado sin vida junto a su ayudante, Osman Antonio Cruz, dentro de una vivienda en construcción.
La madrugada de este 27 de agosto, su hija lo había reportado como desaparecido. Ella mencionó que no tenían comunicación con el pastor desde las 4 de la tarde de ayer.
Las dos personas fueron llamados para realizar mediciones de un trabajo de construcción y balconería, lamentablemente perdieron la vida y el hecho está en investigación.
El hallazgo de la Biblia marcada por el impacto de bala ha generado numerosas reacciones entre familiares, amigos y miembros de la comunidad cristiana, quienes continúan consternados por la muerte del pastor.