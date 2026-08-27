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Desapareció desde las 4:00 PM: crimen de exjugador de Liga Nacional que era pastor

El pastor Malcon Hernández, quien fue jugador de Liga Nacional, había sido llamado junto a su ayudante para hacer un trabajo de balconería. Desde ese momento desapareció

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 07:29
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El pastor y exjugador hondureño Malcon Hernández fue asesinado junto a otra persona en la ciudad de Catacamas, Olancho. Los dos habían recibido una llamada para hacer un trabajo y desde ese momento sus familiares no volvieron a saber nada.

Fotos: Cortesía redes
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Malcon Hernández y otra persona fueron encontrados sin vida en una casa en construcción en la Colonia Santo Tomás de Catacamas. Las víctimas, dedicadas a la elaboración de estructuras metálicas, habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares tras salir a realizar labores de trabajo ayer.

Foto: Cortesía redes
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Malcon Oduber Hernández era pastor evangélico y fue exjugador del club Atlético Olanchano en la primera división. También militó en otros clubes como Universidad y fue parte del Olimpia en segunda división.

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La madrugada de este 27 de agosto, su hija lo había reportado como desaparecido. Ella mencionó que no tenían comunicación con el pastor desde las 4 de la tarde de ayer.

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La segunda víctima fue identificada como Osman Antonio Cruz, ambos dentro de una casa en construcción y donde se hallaron las motocicletas de ambos.

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Las dos personas fueron llamados para realizar mediciones de un trabajo de construcción y balconería, lamentablemente perdieron la vida y el hecho está en investigación.

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Al lugar de la escena llegaron familiares, amigos y hermanos en Cristo de Hernández, quienes se mostraron muy consternados: “Teníamos la esperanza de encontrarlo a salvo”, dijo uno de sus amigos.

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Malcon Oduber Hernández, de 46 años de edad, era pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo.

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Marlon Hernández pastoreaba en la iglesia y, de hecho, en las últimas horas había hecho una transmisión de Facebook donde daba la palabra de Dios.

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La familia pidió a las autoridades que se investiguen las razones del crimen. De momento no hay una hipótesis del porqué les quitaron la vida.

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