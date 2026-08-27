Desapareció desde las 4:00 PM: crimen de exjugador de Liga Nacional que era pastor

El pastor y exjugador hondureño Malcon Hernández fue asesinado junto a otra persona en la ciudad de Catacamas, Olancho. Los dos habían recibido una llamada para hacer un trabajo y desde ese momento sus familiares no volvieron a saber nada.
Malcon Hernández y otra persona fueron encontrados sin vida en una casa en construcción en la Colonia Santo Tomás de Catacamas. Las víctimas, dedicadas a la elaboración de estructuras metálicas, habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares tras salir a realizar labores de trabajo ayer.
Malcon Oduber Hernández era pastor evangélico y fue exjugador del club Atlético Olanchano en la primera división. También militó en otros clubes como Universidad y fue parte del Olimpia en segunda división.
La madrugada de este 27 de agosto, su hija lo había reportado como desaparecido. Ella mencionó que no tenían comunicación con el pastor desde las 4 de la tarde de ayer.
La segunda víctima fue identificada como Osman Antonio Cruz, ambos dentro de una casa en construcción y donde se hallaron las motocicletas de ambos.
Las dos personas fueron llamados para realizar mediciones de un trabajo de construcción y balconería, lamentablemente perdieron la vida y el hecho está en investigación.
Al lugar de la escena llegaron familiares, amigos y hermanos en Cristo de Hernández, quienes se mostraron muy consternados: “Teníamos la esperanza de encontrarlo a salvo”, dijo uno de sus amigos.
Malcon Oduber Hernández, de 46 años de edad, era pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo.
Marlon Hernández pastoreaba en la iglesia y, de hecho, en las últimas horas había hecho una transmisión de Facebook donde daba la palabra de Dios.
La familia pidió a las autoridades que se investiguen las razones del crimen. De momento no hay una hipótesis del porqué les quitaron la vida.