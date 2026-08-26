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Cobraba hasta L10 mil por trámites: Gonzales Padilla, falso policía que estafaba en la capital

El sospechoso ofrecía licencias de conducir, permisos para portar armas y antecedentes policiales mediante redes sociales a cambio de dinero; solo cobraba y los bloqueaba

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 17:09
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Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detuvieron a un hombre señalado de hacerse pasar por miembro activo de la Policía Nacional para ofrecer supuestos trámites y servicios policiales a cambio de dinero. Así operaba:

Foto: Cortesía
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El sospechoso, de 28 años, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, portaba camisas identificadas con el apellido “Gonzales Padilla”, nombre con el que también se identificaba en sus redes sociales.
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Gonzales Padilla es originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y reside en Tegucigalpa.
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Fue detenido por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer, delitos de intrusismo profesional, usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial y militar.
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Según el expediente investigativo, Gonzales Padilla utilizaba redes sociales para ofrecer servicios como licencias de conducir, permisos para portar armas de fuego y antecedentes policiales.
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El detenido cobraba hasta L1,000 por licencias de conducir, L10,000 por permisos para portar armas de fuego y L600 por antecedentes policiales.
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Según las verificaciones ante la Secretaría de Seguridad, se constató que el hombre nunca perteneció a la Policía Nacional, por lo que usaba una identidad falsa.

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La captura se produjo en el bulevar Kuwait, en el Distrito Central, durante un operativo realizado por investigadores de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID).
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Durante la detención, se le decomisaron varias prendas de indumentaria de uso policial y dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las diligencias del caso.
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El sospechoso será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los delitos que se le imputan conforme al procedimiento establecido en la ley.
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En redes sociales, usuarios aseguraron haber sido víctimas de estafa por parte de este hombre, a quien acusaron de ofrecer servicios, cobrarles y, una vez efectuado el pago, bloquearlos.
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“Todavía tengo el recibo del cobro que me hizo”. “Solo una vez lo busqué, esperé a que le pagara y me bloqueó”. “En TikTok hacía lives ofreciendo los servicios, yo lo miraba”. Son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

 Alejandra Rivera Ortiz
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