Cobraba hasta L10 mil por trámites: Gonzales Padilla, falso policía que estafaba en la capital

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detuvieron a un hombre señalado de hacerse pasar por miembro activo de la Policía Nacional para ofrecer supuestos trámites y servicios policiales a cambio de dinero. Así operaba:
El sospechoso, de 28 años, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, portaba camisas identificadas con el apellido “Gonzales Padilla”, nombre con el que también se identificaba en sus redes sociales.
Gonzales Padilla es originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y reside en Tegucigalpa.
Fue detenido por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer, delitos de intrusismo profesional, usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial y militar.
Según el expediente investigativo, Gonzales Padilla utilizaba redes sociales para ofrecer servicios como licencias de conducir, permisos para portar armas de fuego y antecedentes policiales.
El detenido cobraba hasta L1,000 por licencias de conducir, L10,000 por permisos para portar armas de fuego y L600 por antecedentes policiales.
Según las verificaciones ante la Secretaría de Seguridad, se constató que el hombre nunca perteneció a la Policía Nacional, por lo que usaba una identidad falsa.
La captura se produjo en el bulevar Kuwait, en el Distrito Central, durante un operativo realizado por investigadores de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID).
Durante la detención, se le decomisaron varias prendas de indumentaria de uso policial y dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las diligencias del caso.
El sospechoso será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los delitos que se le imputan conforme al procedimiento establecido en la ley.
En redes sociales, usuarios aseguraron haber sido víctimas de estafa por parte de este hombre, a quien acusaron de ofrecer servicios, cobrarles y, una vez efectuado el pago, bloquearlos.
“Todavía tengo el recibo del cobro que me hizo”. “Solo una vez lo busqué, esperé a que le pagara y me bloqueó”. “En TikTok hacía lives ofreciendo los servicios, yo lo miraba”. Son algunos de los comentarios publicados en redes sociales.