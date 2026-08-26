Revelan que Fredy Borjas atacó con arma blanca a Samira Galdámez y huyó con fotos de ella

Fredy Borjas fue capturado por la muerte de la joven de 21 años, Samira Yolibeth Galdámez, en Nueva Arcadía, Copán. Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el crimen.
Las autoridades revelaron que, además de golpearla, Fredy Borjas utilizó un arma blanca para herir a la joven. También explicaron que Samira ya había terminado su relación con él, pero este se negaba a aceptar la separación.
Fredy huyó llevándose varias pertenencias de la víctima, las cuales posteriormente fueron decomisadas. Entre los objetos que le encontraron también había varias fotografías impresas de Samira Yolibeth Galdámez.
“Estamos estudiando una psicopatía, ya que después del hecho criminal, él tomó algunos objetos personales de la persona que falleció. También este tipo de psiquis la vamos a analizar a través de Medicina Forense para que esto sirva en todo el proceso investigativo y como indicios periciales que aún más van a validar la acción dolosa que él ha cometido”, explicó el comisionado Eduardo Lanza.
Por su parte, la comisaria de la Policía Nacional, Belkys Valladares, informó: “Contra él existe una orden vigente por tentativa de homicidio en su momento, ya que cuando se emite la orden de captura la joven permanecía viva recibiendo atención médica”.
Seguidamente, Valladares detalló: “Además de haberla golpeado, le proporcionó varias heridas con arma blanca; es en ese sentido que la joven, lamentablemente, después de estar prácticamente dos semanas en coma, lamentablemente falleció...”.
Inicialmente, se manejó que los jóvenes mantenían una relación sentimental. Sobre este punto, Valladares aclaró: “Este sujeto, según menciona, la joven ya había finalizado esa relación con él".
Una de las hipótesis que se maneja es que el joven no quería aceptar que la relación había terminado: “Se podría decir que era una persona obsesionada con esta joven, no quería que ella lo dejara y es en ese sentido que él decide quitarle la vida”, dijo Valladares.
“Dentro de los objetos que a él se le decomisan, varios objetos personales de la joven, incluso varias fotografías impresas”, puntualizó Valladares.
La joven fue agredida hace aproximadamente dos semanas y permaneció internada en el Hospital de Occidente. Sin embargo, su muerte fue confirmada el pasado lunes 24 de agosto.
Debido a que la orden de captura contra Fredy Borjas fue emitida cuando Samira aún permanecía con vida, inicialmente el caso se manejó como tentativa de homicidio. Tras confirmarse el fallecimiento de la joven, los delitos que se le imputen deberán ser modificados conforme avance el proceso judicial.
Trascendió que la joven también fue abusada sexualmente, sin embargo, esto deberá ser confirmado por las autoridades, quienes hasta el momento no se pronunciaron sobre ese extremo.