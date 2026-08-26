Revelan que Fredy Borjas atacó con arma blanca a Samira Galdámez y huyó con fotos de ella

“Estamos estudiando una psicopatía, ya que después del hecho criminal, él tomó algunos objetos personales de la persona que falleció. También este tipo de psiquis la vamos a analizar a través de Medicina Forense para que esto sirva en todo el proceso investigativo y como indicios periciales que aún más van a validar la acción dolosa que él ha cometido”, explicó el comisionado Eduardo Lanza.