ONU pide acciones contra desapariciones forzadas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de las Naciones Unidas pidió a Honduras adoptar acciones para prevenir las desapariciones forzadas y garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no continúen afectando a las familias hondureñas.

Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destacó que Honduras aún no cuenta con un delito autónomo de desaparición forzada, pese a que existe un proyecto de ley que contó con la participación y asesoría de la OACNUDH.

“Es importante que el Estado tenga un marco jurídico, pero sobre todo que las medidas que se adopten sirvan para prevenir. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir la desaparición forzada y es importante que las medidas que se tomen sirvan para el presente y para el futuro de Honduras”, afirmó Monge.

El llamado ocurre mientras persiste la discusión sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la doctrina de seguridad nacional y sobre casos registrados en años recientes.