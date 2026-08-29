ONU pide acciones contra desapariciones forzadas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de las Naciones Unidas pidió a Honduras adoptar acciones para prevenir las desapariciones forzadas y garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no continúen afectando a las familias hondureñas.
Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destacó que Honduras aún no cuenta con un delito autónomo de desaparición forzada, pese a que existe un proyecto de ley que contó con la participación y asesoría de la OACNUDH.
“Es importante que el Estado tenga un marco jurídico, pero sobre todo que las medidas que se adopten sirvan para prevenir. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir la desaparición forzada y es importante que las medidas que se tomen sirvan para el presente y para el futuro de Honduras”, afirmó Monge.
El llamado ocurre mientras persiste la discusión sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la doctrina de seguridad nacional y sobre casos registrados en años recientes.
Pendientes legislativos
Monge explicó que la falta de un delito autónomo de desaparición forzada dificulta que las víctimas puedan acceder a mecanismos legales específicos para buscar justicia.
“Honduras no cuenta con un delito autónomo de desaparición forzada y está relegado a los que se consideran crímenes de lesa humanidad. Esto hace muy complicado que una persona que es víctima de desaparición forzada pueda acceder a este mecanismo legal”, sostuvo.
El representante de la OACNUDH recordó que Honduras participó de manera temprana en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que fue aprobada en 2006.
Advertencias
representante de la OACNUDH recordó que existe una deuda pendiente con las víctimas del pasado, entre ellas las 183 personas identificadas como víctimas de desaparición forzada, no obstante, advirtió que el fenómeno no se limita a esos casos.
“La desaparición forzada no es un evento solamente del pasado, sí existe una deuda, como lo es el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) con 183 personas identificadas", aseguró.
En ese sentido, Monge indicó que la Oficina del Alto Comisionado registró al menos 20 casos verificados de desaparición forzada entre 2022 y 2025, durante el período del estado de excepción.