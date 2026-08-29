Joven de 19 años es señalada de haber matado con unas tijeras a un sastre en Teupasenti

El Paraísp, Honduras.-Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una joven de 19 años, señalada como presunta responsable del asesinato de un sastre de 75 años ocurrido dentro de una vivienda en el barrio Guanacaste de Teupasenti, El Paraíso.

La víctima fue identificada como Juan Moreno Murillo, de 75 años, de oficio sastre y miembro de un reconocido conjunto de marimba de la zona. De acuerdo con el reporte de la DPI, la joven presuntamente sostenía una relación sentimental con Moreno Murillo y se encontraba en la vivienda del adulto mayor cuando ocurrió el hecho violento.

Según la investigación preliminar, la joven habría intentado robarle algunas pertenencias y dinero a Moreno Murillo. Sin embargo, el hombre supuestamente descubrió sus intenciones, lo que habría provocado una discusión entre ambos. El reporte policial establece que el intercambio verbal posteriormente habría escalado hasta una agresión física entre la joven y el adulto mayor. En medio del altercado, la sospechosa habría tomado unas tijeras que Moreno Murillo utilizaba en su trabajo de sastre y presuntamente lo atacó en reiteradas ocasiones.