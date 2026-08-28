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DAET captura a cuatro miembros de la Pandilla 18 en La Ceiba, entre ellos, dos cabecillas

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones, un vehículo y varias cantidades de droga presuntamente para su distribución

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 17:07
DAET captura a cuatro miembros de la Pandilla 18 en La Ceiba, entre ellos, dos cabecillas

Armas, municiones, droga y un vehículo fueron decomisados durante el operativo policial.

 Foto: Carlos Molina / El Heraldo

La Ceiba, Atlántida. Cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados este viernes 28 de agosto durante un allanamiento de morada ejecutado con autorización judicial en la colonia La Pineda de La Ceiba, Atlántida, informó la Policía Nacional.

La operación fue desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes identificaron entre los detenidos a dos presuntos cabecillas de la estructura criminal.

Uno de los capturados responde al nombre de Elvin Alexander Torres Salgado, de 31 años, alias “Bills”, quien tendría el rango de Hommie dentro de la Pandilla 18 y registra antecedentes penales desde 2019 por el delito de extorsión.

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Junto a él fue arrestado Franklin Geovany Cruz Guevara, alias "Impaciente", también con rango de Hommie.

Durante la operación también fueron requeridas Samanta Itssel Macedo Méndez, de 27 años, alias “Samy”, identificada dentro de la pandilla con el rango de Hongra, y una menor, quien tendría el rango de Jaina.

Decomisan armas y supuesta droga

Como parte de la inspección realizada en el inmueble, los agentes decomisaron una escopeta calibre 12, dos pistolas con sus respectivos proyectiles, 48 gramos de supuesta cocaína, supuesta marihuana y 25 gramos de supuesta droga crack.

Asimismo, las autoridades decomisaron una motocicleta y un teléfono celular, elementos que serán incorporados al proceso investigativo como parte de las evidencias recolectadas durante el allanamiento.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido, asociación para delinquir y robo de vehículo.

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Los cuatro detenidos, junto con las evidencias decomisadas, fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO), donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente para determinar las responsabilidades penales que conforme a ley correspondan.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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