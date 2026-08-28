DAET captura a cuatro miembros de la Pandilla 18 en La Ceiba, entre ellos, dos cabecillas

La Ceiba, Atlántida. Cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados este viernes 28 de agosto durante un allanamiento de morada ejecutado con autorización judicial en la colonia La Pineda de La Ceiba, Atlántida, informó la Policía Nacional.

La operación fue desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes identificaron entre los detenidos a dos presuntos cabecillas de la estructura criminal.

Uno de los capturados responde al nombre de Elvin Alexander Torres Salgado, de 31 años, alias “Bills”, quien tendría el rango de Hommie dentro de la Pandilla 18 y registra antecedentes penales desde 2019 por el delito de extorsión.