La USTDA promete fortalecer la navegación aérea de Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.-La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) fortalecerá la ciberseguridad de la infraestructura de aviación en toda Centroamérica para contribuir a la seguridad de los vuelos, incluidos aquellos con conexiones directas a los Estados Unidos. La USTDA otorgó financiamiento para brindar asistencia técnica a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), proveedor de servicios de navegación aérea de Centroamérica, con el fin de desarrollar una hoja de ruta integral para mejorar la seguridad, protección y resiliencia de los sistemas críticos de navegación aérea en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Ante el considerable aumento de los ciberataques contra infraestructura crítica durante la última década, la asistencia abordará una prioridad compartida por los Estados Unidos y sus socios centroamericanos: proteger estos sistemas interconectados frente a las crecientes amenazas cibernéticas. "La seguridad y protección de los viajes aéreos entre los Estados Unidos y Centroamérica dependen de sistemas de aviación resilientes y protegidos frente a las amenazas cibernéticas en toda la región", afirmó Thomas R. Hardy, subdirector de USTDA, tras una visita de tres días a Honduras y sostener reuniones al más alto nivel con autoridades de gobierno encabezadas por el presidente Nasry Asfura.

"Esta hoja de ruta permitirá a nuestros socios centroamericanos implementar medidas de ciberseguridad de primer nivel, al tiempo que generará oportunidades para que las empresas estadounidenses exporten sus soluciones confiables de ciberseguridad y tecnología", dijo Hardy. Cocesna seleccionó a Cibernetika, LLC, para brindar la asistencia técnica destinada a desarrollar una hoja de ruta en materia de ciberseguridad, tecnologías de la información (TI) y tecnología operativa, con un enfoque integral y para todo el sistema de ciberseguridad en las operaciones de Cocesna. La hoja de ruta fortalecerá la seguridad de las redes, mejorará los protocolos de cifrado y autenticación, y definirá una estrategia para capacitar al personal en las mejores prácticas de ciberseguridad. El financiamiento de USTDA para esta asistencia técnica también generará importantes oportunidades para que las empresas estadounidenses exporten a la región soluciones confiables de ciberseguridad, sistemas de TI, herramientas para el desarrollo seguro de software, equipos de seguridad de redes y tecnología para la aviación.