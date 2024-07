¿Cómo operan los aeropuertos de Honduras tras falla informática a nivel mundial?

No obstante, se encuentran cancelados los vuelos de la aerolínea Spirit Airline para vuelos programados a New Orleans y Houston, según confirmó Abraham Manun, gerente operativo del Villeda Morales.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Golosón se encuentra sin demoras para pasajeros ni incidencias en sus vuelos, informó Gustavo Castillo, jefe regional de Aeronáutica Civil.

“A nosotros no nos afecta, recordemos que es un software de una empresa quién la que más utilizan este software de ciberseguridad son las aerolíneas y no sé si aquí hay alguna aerolínea todavía que las utiliza, pues de momento no ha habido ningún atraso, no tenemos hasta el momento información de la empresa Caimán Airways”, declaró Castillo.

Castillo agregó que “podemos observar que en la parte de la terminal de pasajeros está vacía a esta hora, es decir, ya todo el mundo salió todos los pasajeros a sus diferentes destinos y no ha habido ningún atraso”.

Del mismo modo, el Aeropuerto Juan Manuel Gálvez y Toncontín operan con normalidad y no registran ninguna incidencia por el fallo informático.