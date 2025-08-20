¿Quién es Nicki Nicole, la argentina que fue vista con Lamine Yamal en Mónaco? ¿Son pareja? Esto es lo que sabe de la posible relación entre el futbolista del Barcelona y la cantante.
A principios de agosto fue cuando comenzó a circular la versión de que la reconocida artista internacional y el joven futbolista podrían tener algo más que una simple amistad.
Estas especulaciones aumentaron después de que ambos fueran captados disfrutando de un divertido fin de semana en Mónaco. En las imágenes difundidas se les ve compartiendo momentos de complicidad, lo que no ha hecho más que alimentar las sospechas sobre la estrecha conexión que parece existir entre ellos.
Según reveló el periodista Javi de Hoyos, Nicki Nicole habría acudido a la polémica fiesta de Lamine en Barcelona, pero a pesar de que ese día no ocurrió nada, "sí hubo mucho tonteo". Un par de semanas después, el 24 de julio, sería cuando habrían sido captados besándose en una discoteca y abandonando juntos el local sobre las 4 de la madrugada.
A estas declaraciones se suma que Nicki no quiso perderse ningún detalle del inicio de la pretemporada del joven futbolista. Acompañada del reconocido productor internacional Bizarrap, la intérprete de "Una foto" y "Entre nosotros" fue invitada de honor del FC Barcelona en el partido del Trofeo Joan Gamper
Nicki Nicole está a punto de cumplir 25 años, nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Argentina.
Nuevos videos y fotos los exhibieron paseando por Mónaco. En las imágenes se los ve de espaldas caminando por la vía pública antes de dirigirse al hotel. El material audiovisual y las fotografías generaron fuerte repercusión, con comentarios y discusiones en plataformas digitales acerca de la naturaleza de la relación entre los dos referentes juveniles.
Ha colaborado con artistas de la talla de Bizarrap, Aitana, Rels B o Bad Gyal y protagonizó un sonado romance con el también cantante Trueno, con quien, incluso, llegó a comprometerse antes de su ruptura en 2023.
Nicki Nicole ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido mediáticas, especialmente con otros artistas. Entre ellas, destacan sus romances con Khea, Trueno, y más recientemente con Peso Pluma.
Su relación con Peso Pluma fue muy mediática, pero terminó tras la difusión de un video del cantante con otra mujer, lo que llevó a Nicki a hablar públicamente sobre la importancia del respeto en las relaciones.