¿Quién es Nicki Nicole, la argentina que fue vista con Lamine Yamal en Mónaco?

Según reveló el periodista Javi de Hoyos, Nicki Nicole habría acudido a la polémica fiesta de Lamine en Barcelona, pero a pesar de que ese día no ocurrió nada, "sí hubo mucho tonteo". Un par de semanas después, el 24 de julio, sería cuando habrían sido captados besándose en una discoteca y abandonando juntos el local sobre las 4 de la madrugada.