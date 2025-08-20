Joven cae de juego mecánico en feria de Santa Rosa de Copán

En estado grave se encuentra una joven hondureña luego de las múltiples fracturas que sufrió tras caer de la famosa "Rueda de Chicago" en una feria en Santa Rosa de Copán.
La joven fue identificada como Nelsy Melissa Fúnez López, una madre de 22 años, quien se encuentra ingresada en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Fúnez López sufrió una fractura en su columna y cráneo, por lo que debe ser sometida a por lo menos cuatro operaciones para poder recuperarse.
Familiares de la joven copaneca han pedido ayuda económica, pues los gastos médicos rondas el medio millón de lempiras y ellos no cuentan con esa suma de dinero
En ese sentido, han publicado cuentas bancarias para ofrecer ayuda. Las cuentas que se han habilitado son 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez.
El accidente de Nelsy Melissa ocurrió el sábado 16 de agosto, desde entonces la familia ha solicitado a los dueños de los juegos mecánicos que se hagan responsable de los gastos médicos.
Una tía mencionó que el dueño de la feria fue al hospital a ver a Nesly Melissa, pero no les apoyó en nada económicamente pese a la promesa de que les ayudarían.
Uno de los empleados de la feria, mencionó que la joven levantó la barra de seguridad antes de tiempo, pues aún no les tocaba bajar de la silla y se resbaló, provocando el fatal accidente. La joven no cayó desde una gran altura, mencionó.
Por su parte, una amiga de Nelsy Melissa, quien era la que estaba con ella en el juego mecánico, mencionó que fue el empleado el que quitó la cadena de seguridad.
"Todo fue rápido, el muchacho y yo quedamos arriba y Melissa cayó. Todo fue en término de segundos", recordó la joven.
Asimismo, aseguró que Melissa no tenía intenciones de bajarse de la rueda antes de tiempo. "Todo lo que dice el empleado es mentira, incluso el cipote que quitó la seguridad ya no está trabajando ahí", denunció.
Familiares piden la ayuda, ya que Melissa está atravesando por mucho dolor debido a sus fracturas y necesitan comprar medicamentos, ya que el centro hospitalario no cuenta con ellos.
Melissa Fúnez fue trasladad al hospital Mario Catarino Rivas por la gravedad de sus lesiones.