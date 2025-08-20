Luis Javier Santos: hay dos líneas de investigación activas en relación a ONG

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de los últimos acontecimientos relacionados al supuesto desvío de fondos mediante Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, aseguró que hay líneas de investigación vigentes. Estas investigaciones tienen que ver con actuaciones de funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. "En la segunda línea de investigación que se presentó en el caso Pandora, están incluidos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, así como ministros de Sefin (Secretaría de Finanzas y otros funcionarios de esas instituciones por haber aprobado de manera irregular los fondos que fueron a dar a las ONG", detalló.

Cuando se presentó el requerimiento fiscal en el caso de corrupción denominado Pandora, a finales del año 2013, el Ministerio Público (MP) solicitó que se le tomara declaración al testigo protegido Fernando José Suárez Ramírez, pero esa acción no fue posible ejecutar a razón de que él estaba preso en El Salvador. "Ahora hemos solicitado al tribunal que reciba dicha declaración bajo las formalidades de una prueba anticipada para que el testigo comparezca a rendir la misma", explicó Santos; el juez que conoce la causa decidirá mañana si acepta la petición de la Uferco, para que Suárez Ramírez rinda declaración, como prueba anticipada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Testigo clave

Fernando Suárez, según el Ministerio Público, era quien tenía el control de las organizaciones “Dibattista” y “Todos Somos Honduras”, mediante las que se drenaron exorbitantes cantidades millonarias de dinero del Estado de Honduras. "Se ha hecho público que el testigo (Fernando José) era quien administraba estas dos fundaciones y él conoce muy bien cómo fue que se le asignaron esos fondos, quién se los asignó, cuáles fueron los procedimientos que se siguieron, cómo les entregaron esos fondos, quiénes son todos los involucrados y quién le ordenó que estructurara esas ONG", expuso el titular de la Uferco.

Todas esas interrogantes son las que el ente acusador del Estado necesita que Fernando Suárez conteste ante el juez, para dilucidar como se dio el latrocinio cometido contra el Estado. Santos recordó que está en manos de la Sala Constitucional está descifrar el caso Pandora, en cuanto a conocer las personas que se beneficiaron de los fondos malversados mediante las fundaciones “Dibattista” y “Todos Somos Honduras” y que estos hechos no queden en la impunidades. "Son ellos los que van a resolver lo que tienen pendiente de resolver: dos recursos de amparo, y estamos a la espera de que lo hagan muy pronto. En el caso en la segunda línea de investigación, lo que está pendiente es un recurso de apelación donde se va a determinar si el caso se va a enviar a juicio oral y público o no", concluyó Luis Santos.