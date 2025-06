Corte rechaza apelación de implicado en caso Pandora y deberá ir a juicio

Tegucigalpa, Honduras.- Fernando José Suárez Ramírez , implicado en el caso de corrupción denominado Pandora , deberá continuar el proceso penal y no como testigo protegido, como pretendía el encausado.

La Corte de Apelaciones explicó que el procedimiento abreviado no es un derecho del imputado, si no, una facultad discrecional del Ministerio Público; además, la Corte señaló que desde la primera solicitud hecha por la defensa al MP, hasta la resolución de la Dirección General de Fiscalías, transcurrieron tres años, tres meses y 29 días, tiempo suficiente para preparar su defensa y ejercer sus derechos, por lo que no se configuró una situación de indefensión.



El MP acusa a Fernando Suárez de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.