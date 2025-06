Tabla de posiciones: así avanza la fase de grupos de la Copa Oro 2025

En la fase de grupos, Honduras tendrá que enfrentar a Canadá, El Salvador y a Curazao, con la esperanza de obtener buenos resultados y así clasificar a los cuartos de final.

Entre los partidos llamativos en la fase de grupos figuran el de México vs Costa Rica y Panamá vs Jamaica, aunque no hay que descartar que puedan surgir equipos que sorprendan en esta Copa Oro.

Conozca cómo avanza cada equipo en la fase de grupos a través de la tabla de posiciones interactiva de EL HERALDO.