Tráfico pesado en la salida al sur de Tegucigalpa esta mañana

Un fuerte tráfico vehicular se reporta esta mañana en la salida al sur de Tegucigalpa, generando largas filas y retrasos para los conductores.

  • 20 de agosto de 2025 a las 10:48
El Heraldo Videos