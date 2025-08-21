Jorge Cordero reaparece tras pleito con Fancony: Así entrenó El Salvador en el estadio Olímpico

La selección de tiktokers de El Salvador se instaló en el estadio Olímpico de San Pedro Sula para realizar una sesión en entreno. Las sorpresas captadas por EL HERALDO.
La selección de tiktokers de El Salvador llegó ayer miércoles a tierras catrachas para jugar ante los creadores de contenido hondureño.
En el juego de ida del pasado viernes 8 de agosto disputado en Santa Tecla salieron victoriosos por un marcador de 3-2.
Mañana viernes jugarán ante un renovado cuadro hondureño, que se ha estado preparando para poder salir vencedor en el estadio Morazán.
Ante esto, los guanacos no se quedaron atrás y decidieron entrenar en el estadio Olímpico de la capital industrial de nuestro país.
El cuadro encabezado por el "Payasito" Osorto quiere llegar a tono a la "Gran Revancha".
Una de las sorpresas en este entreno fue la presencia de Jorge Cordero, esposo de la influencer hondureña Lipstickfables y que ayer tuvo un encontronazo con Fancony, miembro de la selección de tiktokers hondureños.
Así fueron captados por el lente de EL HERALDO en las afueras del coloso sampedrano.
Alfredo Larín es una de las grandes sensaciones en el equipo salvadoreño, cuenta con más de 21 millones de seguidores en Tiktok.
Yeik es otro de los más solicitados por los aficionados presentes en el entreno de El Salvador.
Riky es uno de los hombres peligrosos en el ataque salvadoreño. En la ida anotó un gol.
Los medios de comunicación aprovecharon para abordar a los creadores de contenido.
"La Moisito" es la que comanda la zona baja de El Salvador ante Honduras.
Tiktoker de Honduras y El Salvador se enfrentan mañana a partir de las 6:00 de la tarde.
La boletería para el partido ya está agotada y el llenazo está garantizado.
Los salvadoreños no quieren sorpresar y esperan ganarle a Honduras.