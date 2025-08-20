Con ritmos tradicionales y modernos, banda del Jesús Milla Selva se prepara para el 15 de septiembre

Estudiantes del Instituto España Jesús Milla Selva se preparan con su banda de guerra para los desfiles patrios.
Tras ocho meses de ensayo, los alumnos afinan un repertorio para el 204 aniversario de independencia.
“Tenemos un repertorio versátil, con un promedio de 25 canciones”, expresó el profesor Rubén Reyes.
El repertorio incluye piezas de Roberto Carlos y ritmos del folclore hondureño.
La banda de guerra está integrada por estudiantes desde séptimo a último año.
“Desde séptimo grado los alumnos pueden incorporarse a la banda, sin restricción de edad”, explicó Reyes.
Con liras, bombos y redoblantes, los jóvenes ensayan horas de música y coreografías para celebrar la independencia.
Los estudiantes fueron seleccionados por su oído musical, según detalló el profesor.
La disciplina y el esfuerzo son parte de la preparación para destacar en el desfile del 15 de septiembre.
Orgullo y fervor patrio acompañan cada ensayo de los integrantes de la banda.
Los jóvenes combinan melodías y coreografías para ofrecer un espectáculo memorable en la celebración.
Con compromiso y entusiasmo, la banda del Instituto España busca brillar en las fiestas patrias.
El sonido de la banda refleja la dedicación de los estudiantes en honor al aniversario patrio.