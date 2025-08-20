  1. Inicio
Con ritmos tradicionales y modernos, banda del Jesús Milla Selva se prepara para el 15 de septiembre

Estudiantes del Instituto España afinan repertorio y ensayan con disciplina para brillar con su banda de guerra en el desfile del 204 aniversario patrio

  • 20 de agosto de 2025 a las 14:48
Estudiantes del Instituto España Jesús Milla Selva se preparan con su banda de guerra para los desfiles patrios.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Tras ocho meses de ensayo, los alumnos afinan un repertorio para el 204 aniversario de independencia.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
“Tenemos un repertorio versátil, con un promedio de 25 canciones”, expresó el profesor Rubén Reyes.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
El repertorio incluye piezas de Roberto Carlos y ritmos del folclore hondureño.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
La banda de guerra está integrada por estudiantes desde séptimo a último año.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
“Desde séptimo grado los alumnos pueden incorporarse a la banda, sin restricción de edad”, explicó Reyes.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con liras, bombos y redoblantes, los jóvenes ensayan horas de música y coreografías para celebrar la independencia.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Los estudiantes fueron seleccionados por su oído musical, según detalló el profesor.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
La disciplina y el esfuerzo son parte de la preparación para destacar en el desfile del 15 de septiembre.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Orgullo y fervor patrio acompañan cada ensayo de los integrantes de la banda.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Los jóvenes combinan melodías y coreografías para ofrecer un espectáculo memorable en la celebración.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Con compromiso y entusiasmo, la banda del Instituto España busca brillar en las fiestas patrias.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
El sonido de la banda refleja la dedicación de los estudiantes en honor al aniversario patrio.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
