Real España derrota a Diriangén con gol de Moya y mantiene la esperanza en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras. - El Real España , sin Jeaustin Campos en el banquillo, se impuso ante el Diriangén de Nicaragua por la cuarta fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Moya, quien ingresó de cambio al inicio del segundo tiempo en lugar de Dixon Ramírez, aprovechó un rechazo del portero tras un fuerte cabezazo de Daniel Aparicio al minuto 64 y con eso darle el triunfo a la máquina.

El partido se jugó con poco público en las gradas del estadio Morazán, apenas 2 mil personas llegaron al partido internacional de los 'Catedráticos'.

El mismo no gozó de tantas oportunidades a gol, los locales lo buscaron más, pero no fueron finos. Al inicio del segundo tiempo Darixon Vuelto tuvo una de zurda que pasó muy cerca.

Otra que también fue salvada para los nicaragüenses fue un tiro de esquina, desvía Gustavo Moura y el defensa rechaza de la línea.

Con este triunfo el Real España llega a tres puntos en misma cantidad de partidos en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Su pase a la siguiente fase no solo depende de si mismo, tiene que haber una serie de resultados, además, del triunfo de ellos ante el Sporting San Miguelito de Panamá en la última jornada.

Los de Campos pelean boleto con Municipal que es líder con cinco puntos, los panameños tiene cuatro y Herediano tres. Diriangén se quedó con cuatro y está eliminado.