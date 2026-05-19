La ciberseguridad ya no es un tema tecnológico

Durante décadas, la ciberseguridad fue vista como una función técnica, relegada a los equipos de tecnología. Hoy, esa visión está desactualizada y representa un riesgo significativo, especialmente para las instituciones financieras. La seguridad digital dejó de ser un tema operativo para convertirse en un imperativo estratégico del negocio.

El riesgo cibernético ya no puede abordarse de forma aislada. La velocidad y sofisticación de los ataques crecen de manera constante, y su impacto va más allá de una interrupción operativa. Un incidente puede comprometer la reputación corporativa, la confianza de los clientes y la estabilidad del sistema financiero.

En un país como Honduras, donde la digitalización de los servicios financieros ha avanzado de forma acelerada, este reto cobra aún mayor relevancia. La adopción de canales digitales, pagos electrónicos y servicios en línea ha traído beneficios para clientes y empresas, pero también ha ampliado la exposición frente a amenazas cada vez más complejas.

Los incidentes aislados hoy forman parte de un entorno de ataque permanente, impulsado por redes criminales organizadas y, en algunos casos, por actores patrocinados por Estados. En este contexto, la prevención por sí sola ya no es suficiente. La pregunta clave no es si una organización sufrirá un ataque, sino qué tan preparada está para detectarlo, responder con rapidez y recuperarse.

En Citi, nuestra respuesta combina tecnología avanzada con sólida preparación humana. Fortalecemos nuestra infraestructura mediante esquemas de protección en múltiples niveles y desarrollamos programas de capacitación y simulación para nuestros equipos.

Para el sector bancario, el desafío también es cultural. La ciberseguridad no puede recaer en un solo departamento; requiere liderazgo, coordinación y una conciencia clara del riesgo en todos los niveles de la organización. A esto se suma el impacto de la inteligencia artificial, que potencia tanto las capacidades defensivas como las ofensivas. Los intentos de fraude pueden incluir mensajes de phishing altamente sofisticados, clonación de voces o perfiles falsos creados a partir de información pública, haciendo cada vez más difícil distinguir entre interacciones legítimas y maliciosas.

Este esfuerzo tampoco puede abordarse de manera individual. En Citi participamos activamente en el Comité de Ciberseguridad y Fraude Tecnológico de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), promoviendo el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y el trabajo conjunto para elevar los estándares de protección y resiliencia digital del país.

Entender la ciberseguridad hoy es una responsabilidad compartida. Para los líderes empresariales, ya no se trata solo de un tema tecnológico, sino de un componente esencial de la toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.

La ciberseguridad ya no se trata solo de sistemas. Se trata de confianza, continuidad y negocios.