Masivos cortes de energía eléctrica programados para este sábado 29 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. - La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin el servicio de energía eléctrica este sábado 29 de agosto.
Según la lista compartida por la ENEE, el municipio de La Ceiba, en Atlántida, será una de las zonas más afectadas. Los cortes fueron programados de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Olanchito, Tocoa, Sabá, Sonaguera y Bonito Oriental son otros de los municipios que fueron incluidos. La ENEE argumentó que los cortes programados se deben a trabajos de mantenimiento. A continuación, la lista de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.
La Ceiba, Atlántida, de 8:30 am a 4:30 pm
Col. Los Bomberos, Res. Atlante, Col. Los Fuertes,Col. Buenos Aires, Universidad Católica deHonduras, Col. Miraflores, Res. Las Colinas, Lomasde Buenos Aires, Col. Merren, Col. Melgar 2, Col.Villa H, Col. San Juanes, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo.Independencia, Col. Los Portales, Bo. SolaresNuevos, Ave. Morazán desde Centro ComercialUniplaza hasta la Funeraria San José, Bulevar 15de Septiembre (desde Cementerio Bo. Mejía hastaesquina de Banco Central), Ave. La República(desde Casa Rafael hasta el Parque Central).
Col. Dantoni, Col. Edén, Col. Sitrafá, Col.Sitramedys, Col. La Portuaria, Hospital Atlántida(Nuevo), Hospital Suizo Hondureño, Col.Sitramacsa, Col. Piñanza, Col. Hondutel, Col.Esquipulas, Col. Miramar, Col. La Culata, Col. VillaReal, Col. Los Locutores, Col. Alambra, Col.Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, Col. ElDorado, Infop, Mercado San José, UTH, PlantelENEE, Col. Los Maestros, Energúa, Calle 8 desdeZona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. LaRepública desde Hotel París hasta Centro Penal,Ave. San Isidro desde Burger King hasta MuelleFiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Bo. Higuerito,Calle desde el Centro Penal hasta Colegio SanIsidro, Hospital Euro-Honduras, Hospital CentroMédico.
Municipios de Atlántida, de 8:30 am a 4:30 pm
Col. López Bonito, Res. Pico Bonito, Col. AlemánBendeck, Col. Mitch, Col. Narciso Hernández, Col.9 Septiembre, Col. 13 Abril, Col. Elisia, Municipio deEl Porvenir: Aldea Montevideo, Aldea de Burgos,Aldea El Pino (desde Gasolinera hacia La Ceiba),Aldea El Pino (desde Gasolinera hacia Tela),Aldea de Caracas, Aldea La Unión, Aldea MontePobre, Aldea El Bambú, Aldea Cáceres, Aldea ElGancho, Aldea Orotina, Aldea Saladito, AldeaCamelias, Alea El Chorizo, Municipio de SanFrancisco, Col. Hyde, Escuela JFK, Aldea SanFrancisco Viejo, Aldea La Frutera, CuartoBatallón de Infantería, Aldea Santa Ana,CAICESA, Aldea El Naranjal, Municipio de LaMasica: Aldea La Cumbre, Col Alemana, PozoSarco, Río Cuero, Aldea Monte Negro, AldeaTrípoli, Col. Los Indios, Aldea Punta de Rieles, ElEmbarcadero, Aldea Tierra Firme, Aldea SanAntonio, Aldea Agua Caliente, Aldea El Oro,Aldea San Juan Benque, Res. Villa Real, San JuanPueblo, Hidroeléctrica Los Laureles,Hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas deAmérica, Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardía,Aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata deGuineo, La Libertad, Aldea El Suspiro, Aldea LosCerritos, Aldea San José, La Guadalupe, LaEnsenada, Municipio de Esparta.
La Ceiba, de 8:30 am a 4:30 pm
Col. El Manantial, Col. Pizzaty (Norte), Col. LasAcacias (Este), Col. Irias, Col. Kawas (Oeste), Col.Sierra Pina, Bo. San Miguel, Col. Zelaya, Bo.Alvarado (Este), Col. El Naranjal, CREDIA, Bo. LaMerced (Este), Bo. Imán (Este), Col. Saúl Guardado,Bo. La Gloria, Estadio Ceibeño, Bo. La Julia, Col.Sarmiento, Col. Pineda, Bo. Los Luchadores, Col. LosCedros, Bo. La Isla, Bo. La Barra, Zona Viva.
Ramal Escuela Palmeras, Col. San Isidro, Col.Alameda, Col. Los Laureles, Cervecería Hondureña,Col. Casa Blanca, Col. Los Bomberos, Col. NuevaEsperanza, Cuenca Río Cangrejal: Aldea ElNaranjo, Las Mangas, Aldea El Pital, Aldea Río Viejo,Aldea Yaruca, Aldea Los Vegas, Aldea Toncontín,Aldea Urraco. Col. Lempira, Col. Herrero, Col. SanJudas, Col. Azcona, Col. Margie Dip, Col. San José,Col. Murcia, Col. La Margarita, Col. Suyapa, Col.Canelas, Altos de las Canelas, Col. Las Mercedes,Plaza Premier, Col. El Toronjal 1 y 2, Mall MegaPlaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, CarreteraCA-13 (desde Gasolinera Texaco Cangrejal hastaHotel Emperador), Hospital Vicente D’Antoni.Col. Villa del Este, Col. Santander, Col. VillaHermosa, Col. Magnolia, Col. La Pizzaty (Sur), Col.Riviera, Col. Las Acacias (Oeste), Col. Panayotti,Hospital Oken’s, Col. Bellavista, Col. CarmenElena, Col. El Sauce, Bo. Alvarado, Bo. La Merced(Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Avenida 14de Julio (desde Plaza Las Banderas hastaMercado San Isidro), Ave. San Isidro (desde MaxiDespensa hasta Escuela Morazán), HospitalMedicentro.
Municipio de Atlántida y Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Col. El Roble, Col. Los Doctores, Res. Villa Mayte,Res. Quinta Los Laureles, Res. Monte Carlo, Res.Monte Real, Res. Monte Verde, Res. Los Olivos, Res.Anda Lucía, Res. La Villa, Res. La Gloria, Res. SanJorge, Aldea Satuyé, Res. Vistas de Satuyé, BocaVieja, Aldea Perú, Res. Lomas del Perú, RanchoLima, Res. La Colonia, Aldea Río María, AldeaPiedra Pintada, Aldea Corozal, Villanuria, Res. LaEnsenada, Aldea Cuyamel, Res. Villa Corinto,Aldea Sambo Creek, Aldea Granadita, Aldea Roma,Aldea Salitrán, Quebrada Grande, Aldea AguaDulce, Aldea Cacao, Municipio Jutiapa, AldeaNueva Armenia, Aldea Aguacate Línea 2, AldeaBelaire, Aldea Cefalú, Aldea California, AldeaPiedras Amarillas, Aldea La Masica, AldeaEntelina, Aldea Tomalá, Aldea Los Olanchitos,Aldea Corralitos, Aldea Santa Fe, Aldea Cantor,Aldea Ilamapa, Aldea Aguacate Línea, AldeaPapaloteca, Aldea La Bomba, Aldea El Diamante,Aldea Venus, Aldea Nicaragua, Aldea Lis Lis, AldeaBalfate, Aldea Río Esteban, Aldea Río Coco,Limeras, Aldea Las Crucitas, El Carbón, AldeaLucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria,Hospital Loma de Luz.
Tocoa, Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, BarrancoChele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos,Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Jahuillo, Mall Megaplaza, Col. Toronjal, Los Doctores,Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora,Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre,Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, LosPinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, LaLempira, Tamarindo, Parte de la Salomón, MangaSeca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, HospitalBajo Aguán (Privado). Aldeas: Guapinol, LaConcepción, Ceibita, La Bolsa, HaciendaGanaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, CayoCampo, La Bolsa I y II, Buenos Aires, Alemán 1,Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, LaColón, La Esperanza, Las Flores, Bo. Abajo.
Sabá, Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán,Brisas de Monga, Centro de Sabá, Col. LaCastellana, Cholomeña, Col. Suiza, Col. LasPalmas, Col. Palma Real, Col. Pradera I, II, III y IV,Col. La Standar, Col. Bella Vista, Col. Hábitat, Bo.Colombia, Montefresco, Coop. Sabá. Aldeas: UvaSureña, Nueva Sureña, Elixir, El EsfuerzoHondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto,Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita,Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo,Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete Iy II, Bohemia).
Municipio de Sonaguera, de 8:30 am a 4:30 pm
Isletas, Standar Fruit Company (Empacadoras,Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Barrios y colonias: Escano, Los Sureños, LosMangos, Los Maestros, Bo. Las Flores, LosMontillos, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Bo.Montefresco, Los Laureles, Los Castaños, Col. 25 deSeptiembre, Bo. Abajo, Col. Morazán, Col. WilfredoOrtíz, Bo. San Martín, Col. Porvenir. Aldeas:Carríoles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, ElTapón, Col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, LaJigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena,Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanasde Bella Vista, Churrusquera, La Cubana, Lorelay,Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Col. 3 de Mayo,Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, RíoArriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa,Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, ElChorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, ElJazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles,La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto,Planes, Tres Luces, Lanza.
Bonito Oriental y Limón, Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playade Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel,Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo,Plantaciones de Standar Fruit Co., Piedra Blanca,Francia, Limoncito, Municipio de Limón, Plan deFlores, Farallones, Icoteas.
Municipios de Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán: (DosBocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán),Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, HondurasAguán, Margen Izquierda: Río Claro, QuintoBatallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa,Cuyamel, Santa Elena, La Brea: Tumbador,Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney,Silín, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP(Empresa Nacional Portuaria), Standard Fruit Co.,Base Naval). Trujillo: Bo. El Centro, Río Negro, ElCerrito, Col. Eduardo Castillo, La Quinta, ElCentro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires,Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo,Cristales, Bo. San Martín, Col. Sixto Cacho, Col.Manuel Bonilla, Sector de la Playa, Col. 19 deAbril, Jericó, Col. Los Maestros, Capiro, Centro,Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario.Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe,Playas de Mojaguay, Cunda, HidroeléctricaBetulia, Betulia.
Tocoa, Colón, de 8:30 am a 4:30 pm
Parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, ElBriche, Quebrada de Agua, Corporación Dinant(Exportadora del Atlántico), San José de Corrales,Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio,La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Res. Prado Verde.Colonias: Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, FabioOchoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 deSeptiembre, Hospital San Isidro y Bomberos.
Olanchito, Yoro, de 8:30 am a 4:30 pm
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, PaloVerde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B,Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia,Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, AldeaCalpules, Aldea Trojes, Campo Rojo, Campo RojoNuevo, Colonia Guadalupe. Aldeas: Carril, CoyolesAldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara,Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, SanJuan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, ElPotrero, San Patricio, Los Horcones, San LorenzoAbajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana.
Aldeas de Olancho y Arenal, de 8:30 am a 4:30 pm
Aldeas Olancho: Carril, Coyoles Aldea, Medina,Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, ElNance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo,Santa Cruz. Arenal: Teguajal, El Potrero, San Patricio,Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, SanMarcos, Savana.
Olanchito, Yoro y municipios de Olancho, de 8:30 am a 4:30 pm
Olanchito: Bo. El Centro, Col. Rosales, El Bíblico,Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisasde Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. LaEstación, Col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, SanLuis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 deFebrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo,Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo,Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán,Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, RamónAmaya Amador, Montefresco, Miraflores,Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, Bo. Arriba, ElTriángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo,Miranda Quezada, Hospital Aníbal MurilloEscobar. Aldeas: Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas,Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules,Teguanjinal, Juncal, Chaparral, San Carlos,Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedradel Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, ElBambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca,Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor,Brisas de Monga, 12 de Diciembre, CruceteOriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 deAbril, Sabanas de Ceibita. Aldeas de Olancho: LaUnión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte,Carrizal. Ciudad Vieja, Puerto Escondido, CAISESA,El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.