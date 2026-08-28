Asfura y la USTDA exploran inversiones en puertos, energía y carreteras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió este jueves 27 de agosto en Casa Presidencial con Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), para abordar proyectos de inversión y cooperación en infraestructura, energía y conectividad.
Tras el encuentro, Asfura explicó que analizaron una plataforma de intercambio y conectividad para los principales puertos, aeropuertos y carreteras del país, así como la inversión estadounidense en energía.
“Estamos viendo, analizando una plataforma de intercambio, una plataforma de conectividad de nuestros puertos, aeropuertos, carreteras, de la inversión americana en Honduras, de temas de energía muy importantes para el desarrollo de Honduras”, declaró.
El mandatario también destacó las posibilidades de inversión en infraestructura portuaria y mencionó proyectos para desarrollar el puerto en el Pacífico y mejorar Puerto Castilla, además de fortalecer Puerto Cortés.
“Hablamos también de temas de puertos, cómo desarrollar el puerto en el Pacífico, en Henecán cómo mejorar Puerto Castilla, para que tengamos ese corredor interoceánico en el cual estamos trabajando”, afirmó.
En materia energética, Asfura señaló que el establecimiento de reglas claras es necesario para atraer inversión estadounidense y mejorar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“El gobierno americano está apoyando de una manera clara, fuerte, para que podamos transformar la ENEE en una institución del Estado que pueda tener mejores resultados”, sostuvo.
El presidente Asfura agregó que Honduras debe continuar fortaleciendo su infraestructura para impulsar el comercio y generar empleo.