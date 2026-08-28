Asfura y la USTDA exploran inversiones en puertos, energía y carreteras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió este jueves 27 de agosto en Casa Presidencial con Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), para abordar proyectos de inversión y cooperación en infraestructura, energía y conectividad.

Tras el encuentro, Asfura explicó que analizaron una plataforma de intercambio y conectividad para los principales puertos, aeropuertos y carreteras del país, así como la inversión estadounidense en energía.

“Estamos viendo, analizando una plataforma de intercambio, una plataforma de conectividad de nuestros puertos, aeropuertos, carreteras, de la inversión americana en Honduras, de temas de energía muy importantes para el desarrollo de Honduras”, declaró.