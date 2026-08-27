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Muere Norma Nicoll Ramírez Arteaga tras lanzarse de bus para evitar asalto en la capital

La joven viajaba junto a su hermana gemela, habría saltado de la unidad de transporte público para evitar ser asaltada, pero se golpeó la cabeza

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 19:28
Muere Norma Nicoll Ramírez Arteaga tras lanzarse de bus para evitar asalto en la capital

La comunidad de Olanchito lamentó el fallecimiento de Norma, mientras que su hermana continúa hospitalizada.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Norma Nicoll Ramírez Arteaga murió después de sufrir un percance durante un asalto mientras se transportaba en una unidad del transporte público en Tegucigalpa, capital del país.

De acuerdo con uno de los mensajes publicados en redes sociales, Norma Nicoll y su hermana gemela, María José Ramírez Arteaga, fueron víctimas de un asalto cuando iban en un bus.

María Ramírez se lanzó de la unidad cuando esta aún estaba en movimiento para evitar ser asaltada. Su hermana, Norma Nicoll, también lo hizo, pero, lamentablemente, ella se golpeó la cabeza.

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Tras el hecho, ambas jóvenes fueron trasladadas a un centro médico de Tegucigalpa, donde permanecieron hospitalizadas, según un mensaje difundido desde Olanchito, Yoro, de donde ambas eran originarias.

Norma Nicoll habría quedado en coma tras el golpe y permaneció hospitalizada durante varios días. Este jueves se confirmó la noticia de su fallecimiento.

La joven era hija del reconocido docente José Santos Ramírez y "Charito" Arteaga, quienes recibieron numerosas muestras de solidaridad de familiares, amigos, miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecían.

Los padres y la hermana mayor de las gemelas, junto a ellas en una fotografía familiar.

Los padres y la hermana mayor de las gemelas, junto a ellas en una fotografía familiar.

 (Foto: Cortesía. )

“Descanse en paz, Norma Nicoll. Que brille para ella la luz perpetua”, expresó uno de los mensajes publicados tras conocerse su muerte", “A nombre de toda mi familia, les envío nuestro abrazo más sincero, lleno de cariño, respeto y solidaridad”, lamentaron.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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