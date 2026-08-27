Muere Norma Nicoll Ramírez Arteaga tras lanzarse de bus para evitar asalto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Norma Nicoll Ramírez Arteaga murió después de sufrir un percance durante un asalto mientras se transportaba en una unidad del transporte público en Tegucigalpa, capital del país.

De acuerdo con uno de los mensajes publicados en redes sociales, Norma Nicoll y su hermana gemela, María José Ramírez Arteaga, fueron víctimas de un asalto cuando iban en un bus.

María Ramírez se lanzó de la unidad cuando esta aún estaba en movimiento para evitar ser asaltada. Su hermana, Norma Nicoll, también lo hizo, pero, lamentablemente, ella se golpeó la cabeza.