Muere Norma Nicoll Ramírez Arteaga tras lanzarse de bus para evitar asalto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Norma Nicoll Ramírez Arteaga murió después de sufrir un percance durante un asalto mientras se transportaba en una unidad del transporte público en Tegucigalpa, capital del país.
De acuerdo con uno de los mensajes publicados en redes sociales, Norma Nicoll y su hermana gemela, María José Ramírez Arteaga, fueron víctimas de un asalto cuando iban en un bus.
María Ramírez se lanzó de la unidad cuando esta aún estaba en movimiento para evitar ser asaltada. Su hermana, Norma Nicoll, también lo hizo, pero, lamentablemente, ella se golpeó la cabeza.
Tras el hecho, ambas jóvenes fueron trasladadas a un centro médico de Tegucigalpa, donde permanecieron hospitalizadas, según un mensaje difundido desde Olanchito, Yoro, de donde ambas eran originarias.
Norma Nicoll habría quedado en coma tras el golpe y permaneció hospitalizada durante varios días. Este jueves se confirmó la noticia de su fallecimiento.
La joven era hija del reconocido docente José Santos Ramírez y "Charito" Arteaga, quienes recibieron numerosas muestras de solidaridad de familiares, amigos, miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecían.
“Descanse en paz, Norma Nicoll. Que brille para ella la luz perpetua”, expresó uno de los mensajes publicados tras conocerse su muerte", “A nombre de toda mi familia, les envío nuestro abrazo más sincero, lleno de cariño, respeto y solidaridad”, lamentaron.