Precio de venta del dólar superará los 27 lempiras este 28 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense superó por primera vez la barrera de los 27 lempiras en su cotización de venta en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio establecido para este viernes 28 de agosto de 2026 por el Banco Central de Honduras (BCH).
El precio de venta será exactamente de L27.0010 y de compra de L26.8667.
La nueva cotización se produce apenas un día después de que la divisa estadounidense quedara prácticamente en los 27 lempiras, al registrar el jueves una tasa de venta de L26.9875 y una tasa de compra de L26.8532.
El comportamiento del tipo de cambio coincide con la advertencia realizada recientemente por el presidente del BCH, Roberto Lagos, quien adelantó que el precio del dólar podría llegar a los 27 lempiras antes de que finalice 2026.
Lagos explicó que el deslizamiento del lempira frente al dólar se mantiene a un ritmo moderado y señaló que la depreciación ronda el 1.7 %, mientras la autoridad monetaria mantiene un seguimiento permanente del comportamiento del mercado cambiario.
El funcionario también destacó la importancia de las reservas internacionales para enfrentar posibles presiones externas y sostuvo que una mayor entrada de divisas al país, mediante inversiones y otras fuentes de dólares, contribuiría a reducir las presiones sobre el tipo de cambio.
La llegada del dólar a los 27 lempiras marca así un nuevo nivel en la cotización de la moneda estadounidense y refleja el proceso de depreciación que ha experimentado el lempira durante 2026.
BCH mantiene disponible la información oficial sobre el tipo de cambio de compra y venta a través de su sistema de estadísticas económicas.