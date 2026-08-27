Precio de venta del dólar superará los 27 lempiras este 28 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense superó por primera vez la barrera de los 27 lempiras en su cotización de venta en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio establecido para este viernes 28 de agosto de 2026 por el Banco Central de Honduras (BCH).



El precio de venta será exactamente de L27.0010 y de compra de L26.8667.

La nueva cotización se produce apenas un día después de que la divisa estadounidense quedara prácticamente en los 27 lempiras, al registrar el jueves una tasa de venta de L26.9875 y una tasa de compra de L26.8532.

El comportamiento del tipo de cambio coincide con la advertencia realizada recientemente por el presidente del BCH, Roberto Lagos, quien adelantó que el precio del dólar podría llegar a los 27 lempiras antes de que finalice 2026.