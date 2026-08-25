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Líderes empresariales analizan desafíos de la región en II Cumbre Confianza 2026

Además de identificar en quiénes confía Centroamérica, la Cumbre busca analizar qué deben hacer las organizaciones para conservar esa confianza en un entorno en el que son evaluadas de manera permanente

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 19:12
Líderes empresariales analizan desafíos de la región en II Cumbre Confianza 2026

Tras la ceremonia inaugural se desarrolló un almuerzo que reunió a destacados representantes del sector empresarial y organizaciones regionales, reforzando el carácter multisectorial del encuentro.

 Foto: (Foto: José Carlos Flores / E&N)

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Guatemala acogió este martes la II Cumbre Regional Confianza 2026, convocada por Revista Estrategia & Negocios (E&N), junto con DATOS Group y PIZZOLANTE, enfocada en la confianza como un elemento estratégico para impulsar el crecimiento, atraer inversión y construir sociedades más sólidas.

El encuentro volvió a poner de manifiesto el poder de convocatoria de E&N y Grupo OPSA, al reunir en un mismo espacio a presidentes ejecutivos, empresarios, especialistas y altos directivos de distintos sectores de Centroamérica para discutir los desafíos que enfrenta la región y el papel que juega la confianza en las organizaciones.

Durante la ceremonia inaugural, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, destacó que la confianza dejó de ser únicamente un atributo relacionado con la reputación de una empresa y se convirtió en una condición necesaria para avanzar en contextos marcados por la incertidumbre.

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“En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición indispensable para avanzar. Entenderla y construirla es una responsabilidad compartida”, expresó Canahuati.

El empresario agregó que la confianza no puede imponerse ni adquirirse de manera inmediata, sino que se construye a través del tiempo y de las decisiones que toman las organizaciones.

El presidente de Grupo OPSA sostuvo además que el propósito de la revista es ejercer un periodismo independiente y comprometido con la generación de valor para la región.

La capacidad de convocatoria de la Cumbre Confianza también refleja el crecimiento de esta iniciativa. En su primera edición, el encuentro reunió a más de 150 presidentes ejecutivos y altos directivos. Para 2026, la propuesta amplía la conversación: además de identificar en quiénes confía Centroamérica, busca analizar qué deben hacer las organizaciones para conservar esa confianza en un entorno en el que son evaluadas de manera permanente.

Líderes empresariales de distintos sectores y países de Centroamérica participaron en Confianza 2026.

Líderes empresariales de distintos sectores y países de Centroamérica participaron en Confianza 2026.

 (Yeny Waleska Sarmiento Ramos)

Líderes empresariales presentes

Tras la ceremonia inaugural se desarrolló un almuerzo que reunió a destacados representantes del sector empresarial y organizaciones regionales, reforzando el carácter multisectorial del encuentro.

Entre los invitados estuvieron Juan Monge Calderón, director y expresidente de Castillo Hermanos; Narciso Casado, secretario permanente de CEIB; Eduardo Kafati, presidente de Espresso Americano; Javier Castillo, CEO de ADOC; y Jaime Quan, CEO de Pantaleón.

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También participaron Manuel Dávila, vicepresidente de Banco Atlántida; Abraham Bichara, CEO de AES El Salvador; Alberto Kafati, de Espresso Americano; Andrés Castillo, presidente de San Martín; y Javier Mejía, presidente-país de Dos Pinos.

La representación empresarial incluyó además a María Andrea Salvado, gerente de Comunicación Corporativa de Progreso; José Vicente Serrano, director de Ventas Mercado Corporativo Regional de Claro; Javier Olivero, CEO de McDonald's Mesoamérica; Ítalo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE; Luis Maturen, CEO de DATOS Group; y Juan Pablo Morataya, director de Centrarse.

Completaron la lista de invitados Luis Castellan, director general de DDI LATAM; Melanie Reiners, directora de Relacionamiento y Reputación Corporativa de Bantrab; Mey Hung Murillo, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart para Guatemala y Honduras y subdirectora de Crecimiento Estratégico para Centroamérica; además de Pamela Avilés y Miguel Moreira, de Comunicación y Relaciones Públicas de Castillo Hermanos.

La diversidad de sectores y países representados durante la jornada convirtió a Confianza 2026 en un punto de encuentro para líderes empresariales interesados en discutir no solo cómo recuperar o fortalecer la confianza, sino cómo convertirla en un factor estratégico para el desarrollo de Centroamérica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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