Líderes empresariales analizan desafíos de la región en II Cumbre Confianza 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Guatemala acogió este martes la II Cumbre Regional Confianza 2026, convocada por Revista Estrategia & Negocios (E&N), junto con DATOS Group y PIZZOLANTE, enfocada en la confianza como un elemento estratégico para impulsar el crecimiento, atraer inversión y construir sociedades más sólidas. El encuentro volvió a poner de manifiesto el poder de convocatoria de E&N y Grupo OPSA, al reunir en un mismo espacio a presidentes ejecutivos, empresarios, especialistas y altos directivos de distintos sectores de Centroamérica para discutir los desafíos que enfrenta la región y el papel que juega la confianza en las organizaciones. Durante la ceremonia inaugural, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, destacó que la confianza dejó de ser únicamente un atributo relacionado con la reputación de una empresa y se convirtió en una condición necesaria para avanzar en contextos marcados por la incertidumbre.

“En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición indispensable para avanzar. Entenderla y construirla es una responsabilidad compartida”, expresó Canahuati. El empresario agregó que la confianza no puede imponerse ni adquirirse de manera inmediata, sino que se construye a través del tiempo y de las decisiones que toman las organizaciones.

El presidente de Grupo OPSA sostuvo además que el propósito de la revista es ejercer un periodismo independiente y comprometido con la generación de valor para la región.

La capacidad de convocatoria de la Cumbre Confianza también refleja el crecimiento de esta iniciativa. En su primera edición, el encuentro reunió a más de 150 presidentes ejecutivos y altos directivos. Para 2026, la propuesta amplía la conversación: además de identificar en quiénes confía Centroamérica, busca analizar qué deben hacer las organizaciones para conservar esa confianza en un entorno en el que son evaluadas de manera permanente.

Líderes empresariales presentes

Tras la ceremonia inaugural se desarrolló un almuerzo que reunió a destacados representantes del sector empresarial y organizaciones regionales, reforzando el carácter multisectorial del encuentro. Entre los invitados estuvieron Juan Monge Calderón, director y expresidente de Castillo Hermanos; Narciso Casado, secretario permanente de CEIB; Eduardo Kafati, presidente de Espresso Americano; Javier Castillo, CEO de ADOC; y Jaime Quan, CEO de Pantaleón.