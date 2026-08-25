Jorge Canahuati inaugura la II Cumbre Regional Confianza 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La confianza como un elemento estratégico para el crecimiento, la inversión y la construcción de sociedades más sólidas fue uno de los principales ejes abordados por Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, durante la apertura de la II Cumbre Regional Confianza 2026, celebrada este martes 25 de agosto en Ciudad de Guatemala. El encuentro, organizado por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, reunió a presidentes ejecutivos, empresarios, especialistas y altos directivos de Centroamérica para analizar los desafíos que enfrenta la región y el papel que desempeña la confianza en el desarrollo de las organizaciones. Durante la ceremonia inaugural, Canahuati planteó la necesidad de impulsar una cultura de alta confianza y convertir este activo en parte de la conversación estratégica de las empresas, al considerar que su construcción requiere acciones sostenidas y responsabilidad compartida.

Resumen del discurso expuesto por Jorge Canahuati

"En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición indispensable para avanzar. Entenderla y construirla es una responsabilidad compartida", expresó el empresario.

"La confianza no se compra ni se decreta, se construye con el tiempo, decisión tras decisión; y cuando existe, hace posible algo que hoy resulta especialmente valioso: cooperar, innovar y mirar hacia adelante, aún en contextos de incertidumbre". "Por eso, en Estrategia & Negocios, el valor de la confianza no es como un producto editorial más para nosotros, sino una contribución a una conversación que considero fundamental para Centroamérica: comprender qué elementos elevan esa confianza y cuáles la destruyen", agregó. "La confianza se gana en dimensiones concretas: en la calidad, en el cumplimiento de la palabra, en la transparencia, en la capacidad de innovar, en la forma de liderar y en la responsabilidad con la sociedad".

"Creo profundamente en el papel que puede desempeñar el periodismo en este proceso después de más de dos décadas al frente de Estrategia & Negocios y de varias décadas liderando Grupo OPSA". "He confirmado que informar no consiste solo en decir lo que sucede, también implica ayudar a interpretar el mundo en el que las empresas toman decisiones".

El clima de época cambió, la economía, la geopolítica, la tecnología y las transformaciones sociales están cada vez más conectadas. El desafío para un medio es leer esas conexiones, separar el ruido de lo importante y ofrecer conocimientos que permitan anticipar y no solamente informar. "Ese es el compromiso de Estrategia & Negocios, hacer periodismo relevante para ustedes, para quienes generan valor y bienestar en Centroamérica, un periodismo independiente, comprometido con la verdad y con la libertad".

Siguiente parada de la II Cumbre Regional Confianza 2026

La cita en Guatemala fue la primera escala de la II Cumbre Regional Confianza. Posteriormente, el jueves 27 de agosto, la iniciativa llegará a San Pedro Sula, donde se presentarán los resultados correspondientes a Honduras y se reconocerá a los principales referentes empresariales de ese mercado.