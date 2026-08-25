Crisis hídrica eleva a L2,000 el costo de cisternas privadas en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la emergencia hídrica que golpea a Tegucigalpa y Comayagüela, el costo del agua distribuida por cisternas privadas alcanzó hasta los L2,000 por carga en diferentes sectores del Distrito Central. Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, advirtió sobre posibles abusos luego de recibir denuncias de ciudadanos que reportaron incrementos de hasta L700 en el costo del servicio. Según los reportes, algunas cisternas que anteriormente cobraban alrededor de L1,200 ahora venden una carga entre L1,800 y L2,000. Por ello, el alcalde informó que la municipalidad realizará inspecciones para comprobar tanto los precios como las condiciones del agua que se comercializa, además de coordinar acciones con la Fiscalía del Consumidor para prevenir y detectar posibles abusos.

Riesgos

Zelaya señaló que la escasez de agua podría derivar en una crisis alimentaria, mientras que la distribución de líquido que no cumpla con los estándares de calidad podría desencadenar problemas sanitarios, por lo que pidió mantener vigilancia y reforzar las acciones de atención a la población.

“Llevamos más de 6 millones de galones entregados gratuitamente. Toca seguir reparando fugas, habilitando pozos, porque a fin de este mes empezamos ya a ver el resultado de la perforación y la habilitación de los mismos para que empecemos a llenar cisternas o entregar agua al sistema de algunos de los pozos que hemos identificado”, avanzó. Por otra parte, la Corporación Municipal decidió extender la declaratoria de emergencia hasta el 18 de diciembre, en consonancia con el decreto ejecutivo emitido por el Gobierno, mientras que el ingeniero Gustavo Boquín permanecerá en funciones hasta el 30 de septiembre para contribuir a una transición ordenada. En tanto, el suministro de agua continuará con una frecuencia de nueve días, medida que permitió extender la disponibilidad de las represas hasta finales de septiembre o principios de octubre, y la decisión de pasar a 12 días dependerá de que la represa Concepción llegue al 20 por ciento de su capacidad, ya que actualmente se encuentra en 28 por ciento. “Vamos a seguir trabajando fuerte en entrega de pipas, especialmente en las partes altas, los pozos van a venir también a aliviar mucho”, reiteró el alcalde.