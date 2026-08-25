¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 26 de agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense aumentó este miércoles 26 de agosto de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se fijó en L26.8522, mientras que la tasa de venta quedó en L26.9865 por dólar. La cotización representa un incremento de L0.0004 en la compra y venta frente al martes 25 de agosto, cuando las tasas fueron de L26.8518 y L26.9861, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta refleja el precio al que la divisa es ofrecida a quienes la demandan. Por ello, ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1343 por cada dólar. Esta diferencia explica que el precio publicado para comprar dólares sea superior al valor establecido para la compra de la moneda estadounidense.

La evolución del dólar durante la semana

Los datos oficiales disponibles para esta semana muestran un incremento entre el lunes 24 y el miércoles 26 de agosto. La tasa de compra pasó de L26.8476 a L26.8522, un aumento de L0.0046; mientras que la venta subió de L26.9818 a L26.9865, una variación de L0.0047.