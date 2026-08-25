A uno lo mataron en el pasillo y a otro en una habitación: Rostros de los hombres asesinados en La Ceiba

Al interior de una vivienda fueron asesinados dos hombres en la colonia Municipal, que pertenece al sector de Bonitillo, en La Ceiba, Atlántida. ¿Quiénes eran y qué se sabe del crimen?
Una de las víctimas fue identificada como Kevin Ruiz Sánchez. Según las autoridades, uno de ellos era hijo del propietario de la vivienda donde ocurrió el crimen.
La segunda víctima fue identificada como Kelser Orlando Castillo. Los dos hombres eran amigos. ¿Cómo los asesinaron?
Fue el pasado 23 de agosto cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda y comenzaron a disparar contra las víctimas, quienes se encontraban en diferentes zonas de la casa.
Uno de los cuerpos de las víctimas, según las autoridades, quedó tendido en el corredor de la vivienda, mientras que el otro fue localizado en una de las habitaciones.
Según vecinos, la víctima identificada como Kevin recientemente llegó desde Estados Unidos; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.
Tras varios disparos que se escucharon en el interior de la vivienda, varios vecinos se congregaron en el lugar para ver lo que ocurría. Posteriormente, llegaron miembros de la Policía Nacional.
Las autoridades se hicieron presentes para acordonar la escena y, posteriormente, Medicina Forense se encargó del levantamiento cadavérico.
"Mi amigo, descansa en paz. Te voy a extrañar mucho. Solo recordaré los momentos que estábamos en el colegio y siempre eras humilde. ¿Por qué te fuiste, mi compa?", escribió un amigo de Kelser en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado una hipótesis sobre el crimen ni han informado quiénes serían los sospechosos de asesinar a los dos hombres.