Así fue el rescate de la niña Reina Erazo en Sonaguera: perro guió hasta la pequeña, según pobladores

Los pobladores llamaron al perro como Guardián. El perrito se había extraviado junto a la menor y este regresó, por lo que policía y pobladores le siguieron el recorrido logrando encontrar a la menor jugando con una rama a la orilla de un río. La menor fue entregada a su madre, quién dijo estar muy agradecida con Dios y con los equipos de búsqueda.