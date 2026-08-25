Así fue el rescate de la niña Reina Erazo en Sonaguera: perro guió hasta la pequeña, según pobladores

Reina Erazo, niña de tres años de Sonaguera, Colón, conmovió luego de permanecer desaparecida por 24 horas. Según los pobladores, un perro guió hasta la pequeña. Además, no descartan aspectos paranormales.
Luego de varias horas de búsqueda, ayer -24 de agosto- encontraron con vida a la pequeña Reina Danesy Erazo Aguilar, quien había sido reportada como desaparecida desde la tarde del domingo -23 de agosto-, en Sonaguera, departamento de Colón.
Ella fue encontrada en una zona montañosa de aldea Juan Lázaro. Además de los trabajos de búsqueda, un perrito que también había desaparecido junto a la pequeña permitió encontrarla, pues los familiares intensificaron la búsqueda en la zona donde fue localizado.
Una de las creencias que tienen algunos pobladores es que a la menor se la llevó "El Duende", algo en lo que creen algunas personas de esa zona. Sin embargo, también se investiga si la menor fue privada de su libertad y posteriormente abandonada en ese lugar.
En un video se observa cuando una mujer le dice al rescatarla: "Venite, yo te voy a llevar a donde tu mamá, mi amor". La menor permanecía sentada, descalza, a la orilla de una quebrada, pero tras ser persignada se levantó y retornó a su hogar.
Los pobladores llamaron al perro como Guardián. El perrito se había extraviado junto a la menor y este regresó, por lo que policía y pobladores le siguieron el recorrido logrando encontrar a la menor jugando con una rama a la orilla de un río. La menor fue entregada a su madre, quién dijo estar muy agradecida con Dios y con los equipos de búsqueda.
Según se informó, la menor fue hallada bajo unos árboles, desorientada y sin reconocer a sus familiares cercanos, tras varias horas de búsqueda por parte de la comunidad.
La menor de edad fue encontrada a 7 kilómetros de su casa quebrada arriba, en un bosque de difícil acceso.
Desde el momento de su desaparición, vecinos se unieron para buscar a la niña y, pese a la búsqueda durante horas de la madrugada, no lograron encontrarla.
"Reinita, ya estamos contigo, Papá Dios está contigo, mi amor, no tengas miedo", se escucha decir en el video cuando la rescataron, pero la menor permanecía sentada, sin reaccionar al llamado.