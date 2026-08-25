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Litza Mancía estaba recluida por matar a su pareja y la hallaron muerta en una celda en Copán

Las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte de la reclusa Litza Mancía y confirmar si se trató de un crimen

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 14:25
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Litza Mancía fue encontrada sin vida la mañana del domingo -23 de agosto- dentro del centro penal de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán. ¿Qué se sabe del caso?
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Litza Alejandra Mancía Erazo, de 29 años, permanecía recluida desde hacía aproximadamente cinco años en ese establecimiento penitenciario.

 Foto: Redes sociales
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La joven cumplía una condena relacionada con la muerte de su pareja, identificado como Gustavo Adolfo López Idiarte, en un hecho registrado en Santa Clara, Ocotepeque.
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En 2021, Mancía fue detenida por el delito de parricidio luego de que presuntamente atacara con un arma blanca a López Idiarte. El conflicto se produjo luego de que Mancía encontrara a su pareja ingiriendo bebidas alcohólicas junto a unas amigas.
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Mancía Erazo era originaria de San Francisco del Valle, Ocotepeque. Su cuerpo fue localizado sin vida durante la mañana dentro de las instalaciones del centro penal.
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De acuerdo con el informe preliminar del levantamiento cadavérico, el cuerpo presentaba signos de asfixia.
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Aunque aún se desconoce la causa exacta de su muerte, las autoridades no descartan que se habría quitado la vida.
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Hasta el momento no existe una conclusión oficial que establezca la causa exacta del fallecimiento. La administración del centro penitenciario tampoco ha emitido un comunicado sobre lo que ocurrió dentro de las instalaciones.
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Los resultados de la autopsia serán los que permitan establecer las circunstancias en las que murió la privada de libertad y determinar si habría un implicado en su fallecimiento.
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Tras el levantamiento cadavérico, los restos de Mancía Erazo fueron trasladados a la Morgue Judicial de San Pedro Sula, donde se practicará la autopsia de ley, para luego ser entregado a sus familiares.
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