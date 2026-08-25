Llegó en helicóptero y se hincó en la iglesia: así arribó "Chande" Ardón a El Paraíso, Copán

Alexander "Chande" Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, regresó al municipio occidental luego de ser absuelto por la justicia hondureña. Así fue captado.
Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber ordenado el asesinato de 56 personas, dos de esos crímenes los cometió él mismo. En Honduras fue absuelto y este día volvió a su municipio en un helicóptero.
A su arribo, dijo que organizará una gran fiesta bailable para celebrar su libertad. Además, agradeció a Dios por haber vuelto al lugar donde nació.
El exalcalde fue recibido por los pobladores de El Paraíso luego se trasladó a una iglesia donde dijo estar agradecido con Dios.
Ayer (lunes 24 de agosto de 2026), un tribunal hondureño dictó una sentencia absolutoria a favor de Alexander "Chande" Ardón luego de determinar inconsistencias en una pericia financiera presentada por el Ministerio Público (MP).
Al bajar del helicóptero, Ardón fue llevado en una Ford Raptor conducida por un chofer hasta la iglesia donde saludó a los ciudadanos.
Ya al entrar, se hincó y dio gracias a Dios por unos momentos. Además, fue captado llorando, de rodillas.
El exalcalde se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2019, cuando se presentó en Guatemala. Hoy ha regresado al municipio donde fue alcalde con el Partido Nacional por varios períodos.
Él declaró en los juicios del exdiputado Juan Antonio Hernández y de su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, quienes fueron condenados también por narcotráfico. Ardón mencionó que Dios le dio las fuerzas necesarias para enfrentar los procesos judiciales.
Durante su participación como testigo en el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, Ardón relató que había participado en 56 asesinatos y varias torturas. En un video captado al descender del helicóptero dijo: "Mis errores los cometí y no busco culpables, yo los pagué".