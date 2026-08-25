Su supuesta expareja: el vínculo entre "Chemo" y "Tatiana", mujer trans carbonizada en El Cimarrón

Con la captura de dos hermanos, supuestos implicados en el triple crimen de El Cimarrón, el caso volvió al ojo público. Esta vez, las autoridades revelaron que uno de los acusados era expareja de Axel Obed,una de las tres víctimas carbonizadas.
Júnior Puerto y su hermano Denis Puerto fueron capturados el pasado 23 de agosto en la colonia Centroamérica Este. Sin embargo, ambos son originarios de Sonaguera, Colón.
Puerto Ramos, de 26 años, de oficio barbero y conocido como "Chemo", es originario de Sonaguera, Colón. Puerto vivía junto a su hermano, quien se desempeñaba como jornalero.
Las autoridades informaron que el joven de 26 años, conocido como "Chemo", sería la expareja sentimental de una de las víctimas, integrante de la comunidad LGTBI, identificada como Axel Obed Cerrato Pineda y conocida socialmente como "Tatiana".
El otro hermano, de 27 años, con alias "Checha", quien responde al nombre de Denis Josué Puerto Ramos, fue capturado junto a "Chemo". Ambos son investigados por el triple crimen de El Cimarrón. Estos son los detalles.
El pasado 12 de mayo fueron halladas tres personas carbonizadas en El Cimarrón, quienes respondían a los nombres de Alejandro José Marcia Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda (Tatiana).
Dos de las personas fueron halladas dentro de un freezer, mientras que quien presuntamente era Axel Obed fue encontrado a escasos metros, cerca de un árbol, también semicarbonizado.
Tras la captura de los dos hermanos, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló: "Ahorita tenemos cuatro personas que fueron identificados plenamente que son autores materiales, probablemente hay más de cuatro y estamos en su localización para arrestarlos".
"Varios de ellos estuvieron dentro del apartamento de una de las víctimas y fue allí donde ocurrió la tragedia, luego los trasladaron a El Cimarrón y los quemaron", dijo el ministro. Además, agregó: "Este es un caso por el tema del conflicto de droga, esta es una operación fallida entre vendedores y compradores de droga...".
A los hermanos Denis y Júnior Puerto Ramos se les dictó detención judicial en la audiencia de declaración de imputado el pasado lunes 24 de agosto y deberán comparecer en la audiencia inicial el próximo 27 de agosto.