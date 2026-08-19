Nasry Asfura se reúne con representantes de Standard & Poor’s para analizar economía del país

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión en Casa Presidencial con la delegación oficial de la agencia calificadora S&P Global Ratings (Standard & Poor's). Durante el encuentro con Standard & Poor's se abordó la situación económica del país y las perspectivas en materia fiscal, financiera e institucional.

En la reunión, el mandatario fue acompañado por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos. Casa de Gobierno precisó que la reunión permitió presentar información sobre el comportamiento de la economía nacional, el manejo de las finanzas públicas y las acciones para mantener estabilidad, disciplina fiscal y condiciones que favorezcan la confianza y la inversión. "El presidente Asfura reiteró la importancia de administrar las finanzas del país con responsabilidad y mantener una relación abierta y transparente con organismos e instituciones internacionales que dan seguimiento al desempeño económico de Honduras", precisaron en un comunicado.