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Nasry Asfura se reúne con representantes de Standard & Poor’s para analizar economía del país

La agencia calificadora S&P Global Ratings revisó varios aspectos económicos de Honduras con el mandatario y parte de su gabinete

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 17:50
Nasry Asfura se reúne con representantes de Standard & Poor’s para analizar economía del país

El mandatario hondureño recibió a representantes de Standard & Poor’s la tarde de este 19 de agosto.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión en Casa Presidencial con la delegación oficial de la agencia calificadora S&P Global Ratings (Standard & Poor's).

Durante el encuentro con Standard & Poor's se abordó la situación económica del país y las perspectivas en materia fiscal, financiera e institucional.

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En la reunión, el mandatario fue acompañado por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Casa de Gobierno precisó que la reunión permitió presentar información sobre el comportamiento de la economía nacional, el manejo de las finanzas públicas y las acciones para mantener estabilidad, disciplina fiscal y condiciones que favorezcan la confianza y la inversión.

"El presidente Asfura reiteró la importancia de administrar las finanzas del país con responsabilidad y mantener una relación abierta y transparente con organismos e instituciones internacionales que dan seguimiento al desempeño económico de Honduras", precisaron en un comunicado.

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La delegación de S&P se reunió con el presidente hondureño, representantes del Congreso Nacional, miembros del gabinete económico y del sector privado; con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país.

En marzo pasado, la calificadora cambió de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'.

En esa ocasión, S&P destacó "un cambio significativo" en las políticas gubernamentales, con énfasis en la consolidación fiscal y en el fortalecimiento de las relaciones con el sector privado, las instituciones multilaterales de crédito y de Estados Unidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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