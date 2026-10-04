Reservorios de agua beneficiarán a 1,500 familias de Choluteca y El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Unas 1,500 familias productoras de Choluteca y El Paraíso serán beneficiadas con la rehabilitación y acondicionamiento de reservorios de agua destinados a enfrentar los períodos de sequía en las comunidades rurales.

Los trabajos representan una inversión de 2.6 millones de lempiras y contemplan la instalación de geomembrana de alta densidad en los reservorios, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua por filtración y mejorar su almacenamiento durante la temporada seca.

La infraestructura permitirá captar y conservar durante la época lluviosa el agua que posteriormente será utilizada por las familias productoras cuando disminuya la disponibilidad del recurso.

El agua almacenada será destinada principalmente al riego de cultivos y al uso doméstico, lo que permitirá mantener la producción de granos básicos como sorgo y maicillo, además de hortalizas, durante los meses de mayor escasez.