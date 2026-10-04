Reservorios de agua beneficiarán a 1,500 familias de Choluteca y El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Unas 1,500 familias productoras de Choluteca y El Paraíso serán beneficiadas con la rehabilitación y acondicionamiento de reservorios de agua destinados a enfrentar los períodos de sequía en las comunidades rurales.
Los trabajos representan una inversión de 2.6 millones de lempiras y contemplan la instalación de geomembrana de alta densidad en los reservorios, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua por filtración y mejorar su almacenamiento durante la temporada seca.
La infraestructura permitirá captar y conservar durante la época lluviosa el agua que posteriormente será utilizada por las familias productoras cuando disminuya la disponibilidad del recurso.
El agua almacenada será destinada principalmente al riego de cultivos y al uso doméstico, lo que permitirá mantener la producción de granos básicos como sorgo y maicillo, además de hortalizas, durante los meses de mayor escasez.
Uno de los reservorios se encuentra en el municipio de San Antonio de Flores, Choluteca, donde se estima que la obra beneficiará a unas 450 familias de comunidades como Tegucigalpita, Loma Alta, Las Trojas, Montecristo y Tierra Blanca.
El alcalde de San Antonio de Flores, César Núñez, señaló que la disponibilidad de agua permitirá a los productores mantener sus cultivos durante la próxima temporada seca.
"Estamos beneficiando a las familias productoras de nuestras localidades para fortalecer sus cultivos de sorgo, maicillo y hortalizas, ya que contarán con agua para enfrentar la próxima temporada seca", manifestó.
Para los productores de las comunidades beneficiadas, la disponibilidad de agua durante la época seca representa una condición necesaria para mantener la actividad agrícola.
El titular de la SAG, Moisés Molina, señaló que el proyecto busca que las familias productoras tengan mejores condiciones para mantener sus cultivos durante la temporada seca y enfrentar los efectos asociados a la variabilidad y el cambio climático.
Los reservorios ubicados en Choluteca y El Paraíso permitirán, de esta manera, almacenar agua durante la temporada lluviosa para disponer del recurso cuando las condiciones climáticas reduzcan las fuentes disponibles para las comunidades rurales.